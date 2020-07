Beim Fachtag dreht sich alles rund um die Gesundheit

Buchen.Im Zeichen der Gesundheit von pädagogischen Fachkräften findet am kommenden Dienstag, 7. Juli, an der katholischen Fachschule für Sozialpädagogik in Buchen (FSP) ein erstmaliger Fachtag statt. Das Ganze läuft im Rahmen des Projekts „Zwischen Viren, Stress und Lärm – Macht der Berufsalltag ErzieherInnen krank?“.

Azubis werden informiert

Für diesen anstehenden Fachtag suchte Projektleiterin Leonie Senft von der FSP Kooperationen mit Fachkräften – und fand diese auch. Somit werden eine Physiotherapeutin, Logopädin, Hörakustiker, Entspannungstrainerin sowie eine Person einer Krankenkasse vor Ort sein und niederschwellig den Auszubildenden praxisnahe Methoden zur Gesunderhaltung und Präventionsmaßnahmen aufzeigen.

Nach Angaben der Projektleiterin Senft soll die Gesundheit der Fachkräfte in den Vordergrund rücken. Dabei soll über physische und psychische Belastungen aufgeklärt und sensibilisiert werden.

