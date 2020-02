Beim „Circus Feurio“ fehlte es an nichts

Kaiserwetter hatten die Narren beim Rosenmontagsumzug in der Bleckerstadt wahrlich nicht. Doch die gute Stimmung ließen sie sich dadurch nicht vermiesen.

Buchen. Unter dem Motto „Kummt uns besuche – an Faschenacht in Buche“ zogen 41 Gruppen und Motivwagen durch Buchen – vier mehr als im letzten Jahr. Pünktlich zum Start des Umzugs hatte Petrus ein Einsehen mit den Buchener Narren und stoppte den lästigen Nieselregen. Frohsinn und guter Laune stand nichts mehr im Weg.

Stadtkapelle und „Huddelbätze“ machten wie gewohnt den Anfang und stimmten die mehreren tausend Narren auf einen bunten Zug ein, der im Kontrast zu den grauen Wolken stand. In Feierlaune war natürlich der Männergesangverein „Liederkranz“ Buchen. „Es zwitschern und schwatzen die Buchemer Wartbergspatzen“ hieß das Motto zum 55-Jahr Bühnenjubiläum. Für eine Augenweide sorgte die Freiwillige Feuerwehr, die mit zahlreichen Unterstützern unter dem Motto „Circus Feurio – Feuerwehr macht Zirkus“ mit Motivwagen und Fußgruppe durch die Stadt zog. Es fehlte an nichts. Dompteure, Tiere, Messerwerfer und sogar frisches Popcorn – ein echter Zirkus eben. Sichtlich wohl fühlten sich die Handballer auf der Baustelle, nur die Fürfelder Sumpfhexa trieben ihre Späße etwas zu weit, worunter manchen Zugbesucher zu leiden hatten. Fleißig wurden wieder Leckereien in Form von Bonbons, Lutschern und Popcorn den Zuschauern zugeworfen, aber auch von so mancher Gruppe brav verteilt. Und natürlich wurde auch das ein oder andere hochprozentiges Getränk den feiernden Narren offeriert.

Nach dem Rosenmontagsumzug in Buchen mit knapp 2000 Teilnehmern hatten die Feierwütigen noch ausreichend Gelegenheit, die närrische Zeit zu genießen: „Narrennescht“ und die Gasthäuser der Stadt warteten schon. borg

