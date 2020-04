Buchen.Auch die Freie evangelische Gemeinde Buchen will den Menschen in Zeiten der Coronakrise Mut machen.

„Jesus spricht: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wie jedes Jahr feiern wir auch dieses Mal wieder Ostern, die Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Am Karfreitag die Kreuzigung und am Ostersonntag die Auferstehung Jesu. Ich hoffe und ich wünsche mir, das Ostern keine Tradition wird, sondern dass der Tod Jesu in jedem etwas bewirkt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, um uns von unseren Sünden zu befreien, Er hat uns alle unsere Schulden vor Gott erlassen, lassen Sie uns das auch annehmen, nur wenn wir das tun beziehungsweise tun können war sein Tod nicht umsonst, sondern er hat das bewirkt was sich Jesus für uns gewünscht hat – Vergebung unserer Sünden und Schuld vor dem Vater.

Ich hoffe und ich wünsche mir, dass Ostern keine Tradition wird, sondern dass die Auferstehung JESU in jedem etwas bewirkt. Jesus hat den Tod überwunden, Er ist auferstanden und diesen Sieg über den Tod schenkt er auch uns. Von ihm bekommen wir das ewige Leben, das er versprochen hat, denen die ihm nachfolgen. In der Ewigkeit beim Vater wird es keine Not, kein Leiden, keine Gewalt, kein Hungern und keine Schmerzen mehr geben. Lassen Sie Ostern nicht zur Tradition werden – sondern lebendig halten für Jesus Christus und vor allem für die Menschen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest und eine vielleicht erste Begegnung mit Jesus Christus, unserm Herrn.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020