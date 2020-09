„Bedürfnis nach Weiterbildung ist spürbar“

Buchen.Die Telefone klingeln, ja, sie stehen in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Buchen sogar kaum noch still dieser Tage. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass das neue Programm für das Herbst-/Wintersemester erschienen ist. Jedoch ist es in diesem Semester nicht „nur“ die Lernfreude der Menschen, die die Telefone klingeln lässt, sondern ganz besonders der Wissensdurst und der Wunsch danach, wieder in einer Gruppe zu lernen und sich weiter zu bilden. „Nach der coronabedingten Zwangspause ist das Bedürfnis der Menschen nach Weiterbildung absolut spürbar“, erklärt die Leiterin der VHS, Renate Andres.

„Nun ist die Pandemie leider noch nicht überstanden, was die Planungen durchaus erschwert hat“, so Andres weiter. Von daher habe man die maximalen Teilnehmerzahlen reduziert und an die jeweilige Raumgröße angepasst sowie selbstverständlich ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt. Die Sicherheit der Teilnehmenden und der Dozenten stehe ohne Frage an erster Stelle.

Was gibt es Neues im Programm, was bleibt, was musste gestrichen werden? Als ein positiv besetztes Ergebnis von Corona haben mehr Online-Kurse Einzug ins Herbst-/Winterprogramm gehalten: Mit „vhs.Universität“ wird das eigene Heim zum Hörsaal. Jeweils vier Online-Vorlesungen aus den Reihen „Frühe Hochkulturen der Welt“ und „Gesundheitsforum“ werden hierbei direkt nach Hause übertragen. Wer sich hingegen partout keine Zahlen und Listen merken kann, für den bietet der bekannte Gedächtnistrainer und Diplom-Pädagoge Helmut Lange ein Online-Seminar unter dem Titel „Superhirn“ an. Außerdem gibt es zwei Achtsamkeits- und Meditationskurse, die man bequem von Zuhause genießen kann.

Der berufliche Bereich offeriert mit „Xpert-Business“ ebenfalls Online-Kurse, sogar mit Durchführungsgarantie. Xpert-Business ist ein Kurs- und Zertifikatssystem zur Betriebswirtschaft, das auf einem bundeseinheitlichen Gesamtkonzept für den kaufmännischen Bereich basiert und vom Einstieg bis zum Profi-Niveau reicht. Weitere Infos unter: www.xpert-business.eu.

Zum Thema Erbrecht bietet die VHS wieder einige Vorträge in ihren Außenstellen an. Gänzlich neu sind die Vorträge „Babys brauchen keine Windeln“ und „Das Geschlecht der Freiherren von Adelsheim“.

Über die Fortsetzung der Reihe „Weltreise durch Wohnzimmer“ freut sich das Buchener VHS-Team nach dem Erfolg im vorletzten Semester ganz besonders. Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, öffnen für zwei Stunden ihr Wohnzimmer und erzählen von sich und ihrer Herkunft. Die diesjährige Reise – mit angenehm kurzer Anfahrt und ganz ohne Koffer zu schleppen – führt die Teilnehmenden nach Afghanistan.

Diejenigen, die gerne kreativ mit ihren Händen arbeiten, können sich im Buchbinden mit der Fadentechnik versuchen, nachhaltige Produkte häkeln oder sich in der kleinen Malschule für Kinder und dem Kreativmalkurs für Teenager neue Ideen holen. Hier können junge Menschen von neun bis 17 Jahren eine breite Auswahl an Techniken kennenlernen und sich künstlerisch durch eine Fachdozentin begleiten lassen.

Der Gesundheitsbereich bietet ein gewohnt umfassendes Angebot an Gesundheits- sowie Entspannungskursen: Von der Knieschule über Yoga, Meditation, Autogenes Training, Qigong, Taiji, Pilates und Aqua-Fitness bis hin zu Cardiofit und den Herzgruppen, welche jedoch noch nicht im Kreiskrankenhaus stattfinden dürfen.

Raumunabhängig ist der geplante Wintersport-Tag am Feldberg, den die VHS in Kooperation mit der Schneesportschule Black Forest Magic durchführt. An diesem Tag kann man sich aus verschiedenen Angeboten, wie Ski-Langlauf oder Ski-Kurs das passende für sich aussuchen. Im Sprachenbereich bietet die Gesprächsrunde Deutsch Unterstützung für alle Lernwilligen. Indem man miteinander spricht, können Sprachkenntnisse praktisch verbessert werden. Grundlage bildet die leicht lesbare VHS-Zeitung „Apoll“, die kostenlos unter www.vhs-lernportal.de einsehbar ist. Auch Internet-, Smartphone- und PC-Interessierte finden im neuen Semester jede Menge Kursangebote.

Corona zum Opfer gefallen sind die Kochkurse. „Diese Entscheidung mussten wir erst kurz vor Semesterbeginn treffen“, so Andres. Die Auflagen für diese Kurse seien so streng, dass der Charakter eines lehrreichen und gemeinschaftlichen Kocherlebnisabends verloren gehe.

Informationen zu Anmeldungen, Geschenk-Gutscheinen und Kursen sowie das neue Programm gibt es unter www.vhs-buchen.de oder in der Geschäftsstelle vor Ort. Das kostenlose Programm zum Mitnehmen liegt in Rathäusern, Banken, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. ssk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020