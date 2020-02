Bebauungsplan wird ausgelegt

Buchen.Einstimmig brachte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch den Bebauungsplan „Im Eichelberg III“ in Unterneudorf einen Schritt voran. Der Gemeinderat der Stadt Buchen hat in seiner Sitzung am 26. Juni 2017 die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für das Baugebiet „Im Eichelberg III“ in Unterneudorf beschlossen. Es handelt sich dabei um eine Gesamtfläche von etwa 6000 Quadratmeter, die sich vollständig im Eigentum der Stadt Buchen befindet. Die im dortigen Bereich bereits vorhandene Erschließungsstraße kann laut Verwaltung problemlos erweitert werden und dadurch eine Bauflächenerschließung zumindest für einige Bauplätze zielgerichtet und zeitnah ermöglichen. Insgesamt wären acht Bauplätze möglich, zwei Interessenten sind schon vorhanden. Die Planung wird im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Zwischenzeitlich sind die Planungen soweit fortgeschritten, dass eine öffentliche Auslegung des Planentwurfs erfolgen kann.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020