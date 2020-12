Bauplatzvermarktung wird digitalisiert

Buchen.Noch gibt es Abstimmungsbedarf im Gemeinderat bezüglich des konkreten Bewerbungsverfahrens und der Punktevergabe, auf deren Grundlage die Bauplätze im neuen Baugebiet „Marienhöhe“ vergeben werden. Dass die Verwaltung den gesamten Prozess der Bauplatzvermarktung digitalisiert und dazu die vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnete Plattform www.baupilot.com nutzt, steht jedoch bereits fest.

Verwaltung verschickt Schreiben

Vor diesem Hintergrund werden aktuell Schreiben an die Bauplatzbewerber verschickt, die bei der Stadtverwaltung bisher in einer schlichten – nicht mehr datenschutzkonformen – Excel-Liste festgehalten wurden. Die Bewerber werden in den Schreiben aufgefordert, sich selbst online zu registrieren beziehungsweise auf der dortigen Interessentenliste einzutragen. Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt, wird künftig nicht mehr als Interessent geführt.

Das ist der erste Schritt auf dem Weg hin zu einem möglichen Bauplatz. Das eigentliche Bewerbungsverfahren folgt später, nachdem die Modalitäten abschließend geklärt wurden.

Die komplette Kommunikation rund um dieses Verfahren bis hin zum Vollzug der notariellen Kaufverträge erfolgt künftig ausschließlich auf der Online-Plattform.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020