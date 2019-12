Bauplätze und BGB waren die Themen

Buchen.Um die nötigen Fristen einzuhalten, musste sich der Gemeinderat in seiner Jahresabschluss-Sitzung auch mit zwei „normalen“ Tagesordnungspunkten beschäftigen. So beschloss der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Fuchsenhecke“ auf Gemarkung Oberneudorf. Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung von Bauflächen im dortigen Stadtteil. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren durchgeführt.

Die Dachdeckungsarbeiten am Burghardt-Gymnasium wurden vom Rat einstimmig an die Firma Pfaff Gebäudedesign GmbH aus Salz zum Angebotspreis von 456 368 Euro vergeben. Die Dachabdichtungsarbeiten und die Fachklassenausstattung wurden nicht vergeben, weil die abgegebenen Angebote zu hoch sind. Beide Verfahren wurden aufgehoben. Während die Dachabdichtungsarbeiten neu ausgeschrieben werden, will man die Fachklassenausstattung mit dem einzigen Bieter nachverhandeln. Eine Vergabe könnte im Januar erfolgen. borg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019