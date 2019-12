Bauflächen gesichert und entwickelt

„Traditionell blicken wir heute zurück auf ein ereignisreiches Jahr, das insbesondere von der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 geprägt war“, so Bürgermeister Roland Burger in seiner Rede am Freitag.

Buchen. 2019 sei ein Jahr mit vielen personellen Veränderungen gewesen – neun von 13 Ortsvorstehern sind ebenso ausgeschieden wie neun von damals 31 Stadträten (die FN berichten in ihrer Montagausgabe). „Das Jahr 2019 ist ein Jahr, das von Veränderungen und Unsicherheiten gekennzeichnet ist. 2019 – ein Jahr mit einer Welt im Umbruch“, blickte Bürgermeister Roland Burger bei der Jahresabschluss-Sitzung des Gemeinderates am Freitagabend im Bürgersaal des Alten Rathauses zurück. Es sei ein Jahr der Sorge um die Zukunft unseres Planeten gewesen, es habe aber auch vor Augen geführt, wie labil die Lage im Nahen Osten noch immer ist. Die Autokrise zeige mit angekündigten Entlassungen bei Audi und Mercedes erste Folgen auf dem wichtigsten deutschen Arbeitsmarkt und die Landwirte hätten grüne Kreuze aufgestellt im Ringen um mehr Akzeptanz

Auf Bedarf reagiert

Nach dem kurzen Ausflug in die große Politik beleuchtete Burger das kommunale Geschehen. „Das Jahr war geprägt von der Sicherung und Entwicklung von Bauflächen“, verdeutlichte der Rathauschef. Die Erweiterung des Baugebietes „Hühnerberg“ schaffe weitere 18 Bauplätze für Einfamilienhäuser und zusätzlich vier Bauplätze für Mehrfamilienhäuser. Im Sommer habe man mit der Erschließung des letzten Bauabschnittes begonnen. Dort habe die Stadt nur noch einen freien Bauplatz im Angebot. Im Baugebiet „Bremmwiese“ wurden 65 Bauplätze erschlossen. Sämtliche städtische Flächen seien verkauft. Die Nachfrage nach Bauplätzen sei gleichwohl ungebrochen. Dem trage die Stadt Buchen Rechnung mit der Entwicklung eines neuen Baugebietes. Nach intensiver Vorbereitung sei in der Gemeinderatssitzung am 5. November die Erschließung und Umlegung der ersten beiden Abschnitte des Baugebiets „Marienhöhe“ auf den Weg gebracht worden. Rund 180 Bauplätze würden den Bauwilligen dort voraussichtlich ab Ende 2021 zur Verfügung stehen. „Dafür liegen bereits über 200 Interessensbekundungen vor“, unterstrich Burger. Man habe damit – ebenso wie in den Stadtteilen – auf den aktuellen Bedarf reagiert. Für Hettingen mit den Konzepten „Steinmäuerle“, „Ober der Kirche“ sowie „Königsberg-Liess“. „Neue Gärten“ in Hainstadt, „Höhlenblick“ und „Alte Gärtnerei“ in Eberstadt, „Hostwiesen II“ in Stürzenhardt, „Lichtenholz“ in Waldhausen oder „Nussbaum“ in Hollerbach. Zudem habe man das Gebiet „Fuchsenhecke“ Oberneudorf abgesichert. Man wolle für junge Familien in der Stadt Bauflächen zur Verfügung stellen und müsse dies auch tun. „Sie sehen ihre Zukunft in Buchen und wollen in diese Zukunft hier investieren“, erklärte Burger. Es sei wichtig, dass sie diese Bindung an ihre bisherige oder künftige Heimatstadt durch den Bau eines Hauses manifestieren können.

Teuerstes Bauprojekt

„BGB steht für ,Buchens größte Baustelle’“, zitierte der Bürgermeister Dr. Harald Genzwürker aus seiner Haushaltsrede. In der Tat sei das teuerste Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Buchen. Zur engen Begleitung des Projekts habe man einen eigenen Gemeinderatsausschuss gebildet. Der Abriss des alten Traktes II habe im März begonnen und es habe Wehmut in der Luft gelegen, als dort eine eigens terminierte Abrissparty gefeiert worden sei. Die Baukonjunktur und Nachsteuerungen im Projekt hätten dafür gesorgt, dass die Kosten gestiegen seien. „Die vom Gemeinderat im Januar 2017 einstimmig beschlossene Erweiterung des BGB ist und bleibt für alle Beteiligten eine ganz große Aufgabe und Herausforderung, ist aber eine wichtige Investition in die Zukunft“, hob das Stadtoberhaupt hervor.

Vor zwei Wochen habe man den Doppelhaushalt 2020/21 beschlossen und diesen umfassend erörtert, weshalb Burger das Thema Finanzen nicht weiter thematisierte. Erstmals habe Buchen einen Haushalt für zwei Jahre und nicht – wie über Jahrzehnte hinweg üblich – nur für ein Haushaltsjahr verabschiedet. Äußerer Anlass sei die Neuregelung der Umsatzsteuer der öffentlichen Hand. Die administrative Umsetzung der neuen Vorgaben binde in der Verwaltung im nächsten Jahr erhebliche Kräfte. „Wir erhoffen uns so die nötige Zeit für die anstehende umfassende Überprüfung aller Buchungsvorgänge beziehungsweise die steuerrechtliche Umstellung“, meinte der Rathauschef. Falls sich der Doppel-Haushalt bewähre, könne er zur festen Einrichtung auch in Buchen werden.

Der am 2. Dezember beschlossene Doppel-Haushalt gebe den Weg für das neue Jahr vor. Im Januar stelle man die Ratsarbeit, genauer gesagt die Vorlagen, auf Tabletcomputer um. Das Papier werde zwar weniger werden, die Kommunalpolitik als solche werde sich deshalb aber nicht verändern.

„Weitere personelle Veränderungen kommen im nächsten Jahr auf uns zu“, blickte Burger in die Zukunft. Fachbereichsleiter Günter Ellwanger gehe zum 30. April 2020 in Rente. Mit der Wahl von Simone Schölch sei ja bereits die Nachfolge festgelegt. „Ich wünsche uns, dass die Arbeit in Gemeinderat und Stadtverwaltung auch weiterhin durch ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander geprägt bleibt“, so Roland Burger.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019