Bargeld und Fleisch geklaut

Buchen.In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen noch unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Buchener Daimlerstraße ein.

Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und öffneten mit viel Aufwand einen Tresor in den dortigen Büroräumlichkeiten. Hieraus entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Scheinbar auch hungrig, entwendeten sie ebenso diverse Fleischprodukte aus dem Kühlschrank. Im Anschluss an den Einbruch gelang den Tätern die Flucht.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat Mosbach. Zeugen sollen sich unter Telefon 06261/809201 melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.03.2020