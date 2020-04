Banner als Dank für Einsatz

Buchen.Mit vier großen Bannern wird in Buchen am Krankenhaus und an den Seniorenheimen den Beschäftigten für ihren derzeitigen Einsatz gedankt. Im Kirchenareal hängt eine Leine mit Trostsprüchen aus der Bibel. Wer mag, darf sich einen solchen mitnehmen.

Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich und Amelie Roos, die in der Gemeinde ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, haben darüber hinaus zahlreiche Osterkörbchen für Senioren, für die Jugendlichen aus dem Ökumenischen Jugendclub und die diesjährigen Konfirmanden gebastelt und verteilt. Weitere Kirchgemeinderatsmitglieder haben Mutmachkarten erstellt. Pfarrerin Irmtraud Fischer wurde von Dekan Johannes Balbach um Beiträge für den Pfarrbrief zur Karwoche gebeten. Sie wird im Karfreitagsgottesdienst um 15 Uhr in St. Oswald die Predigt halten. Am Ostersonntag gibt es die Möglichkeit, über die Homepage des Kirchenbezirks (http://www.adelsheim-boxberg.de) den Ostergottesdienst aus der Christuskirche abzurufen. Die Texte werden von Gemeindediakonin Moelter-Reich und Pfarrerin Fischer gestaltet. Jens Schwingel, Orgel und E-Piano, und Melanie Trunk-Ries, Gesang, übernehmen die musikalischen Beiträge. Für die Technik ist Ralf Mittelstaedt verantwortlich. Im Vorraum des Gemeindehauses liegen Texthefte zum Gottesdienst aus. Auf diesen befinden sich auch der QR-Code und der Link zum Gottesdienst. Darüber werden sich in Zukunft nach und nach weitere Angebote der Gemeinde einfinden – mit und ohne aktuellen Anlass.

