Bahnsteig ist jetzt länger und barrierefrei

Die Westfrankenbahn hat die Verkehrsstation „Buchen-Ost“ bei der Straße „Am Wartberg“ für rund 420 000 Euro erneuern lassen.

Buchen. Bei einem Pressetermin erläuterte Pressereferent Hans-Otto Lausberger die Änderungen, die an der Verkehrsstation „Buchen-Ost“ vorgenommen wurden. So wurde der Bahnsteig von bisher 58 auf 100 Meter verlängert, so dass an diesem Haltepunkt ab sofort zwei

