Baggerfahrer wurde angegriffen

Buchen.Ein hinterhältiger Angriff am Montagmittag auf einen Baggerfahrer in Buchen verlief glimpflich so die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Mann führte gegen 12 Uhr mit seinem Bagger Arbeiten in der Einhardstraße zwischen den Hausnummern 8 und 10 durch. Ein Unbekannter schoss zu dieser Zeit mit einer Luftdruckwaffe auf den Arbeiter, der von einem Projektil am Oberarm gestreift wurde. Vermutlich hatte der Schütze aus einem der anliegenden Mehrfamilienhäuser gefeuert. Die Kriminalpolizei in Mosbach ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Schützen haben, sollten sich unter der Telefonnummer 06261/8090 melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020