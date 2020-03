Bäume und Hütte an der Bundesstraße 27 wurden entfernt

Buchen.Am „Rüdtschen Eck“, dem Parkplatz an der Bundesstraße 27 oberhalb von Oberneudorf wird es kahl: In den vergangenen Tagen wurden dort die vom Eichenprozessionsspinner befallenen Bäume gefällt und die Hütte abgebaut. Nur noch einige Holzteile stehen aktuell noch. Hintergrund ist der geplante dreistreifige Ausbau der B 27 im Bereich von der Abzweigung Mudau in Richtung Buchen-Süd. Bild: Sabine Braun

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.03.2020