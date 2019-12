Autofahrer ins Schleudern geraten

Buchen.Wegen Glatteis ist am Samstag gegen 8.35 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford Transit samt Anhänger auf der Bundesstraße 27 in der Nähe der Abfahrt Buchen-Süd ins Schleudern geraten und auf der Gegenspur gegen die Leitplanke geprallt. Das Gespann blieb mitten auf der Fahrbahn stehen und blockierte die Bundesstraße. An dem Ford Transit entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro.

Ein nachfolgender Golf-Fahrer erkannte die Situation und wollte bremsen. Aber auch der 29-Jährige kam mit seinem Auto an derselben Stelle ins Schleudern und prallte ebenfalls gegen die Leitplanke. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.

