Autismus verstehen und kennenlernen

Buchen.Unter dem Leitthema „Autismus – völlig anders und doch ganz normal!“ finden ab März Elterntrainings zum Thema statt. Was die Diagnose Autismus bedeutet und welche Möglichkeiten der Eingliederung und der außerschulischen Förderung es gibt, diesen und anderen Fragen geht dieser Kurs nach. Erstmalig bietet das TutoRing Institut für Nachhilfe & Starke Familien auch ein Aufbautraining für Eltern und Angehörige autistischer Kinder an. Ziel beider Trainings ist es, das Erleben autistischer Kinder besser zu verstehen und verschiedene Ansätze und Methoden zur Förderung im familiären Alltag kennenzulernen. Beide Elterntrainings finden einmal pro Woche an sechs Abenden statt und bieten auch Raum für eigene Erfahrungen und den Austausch untereinander. Eine persönliche Beratung bei individuellen Anliegen und optionale Hausbesuche sind integraler Bestandteil des Kurses.

Interessenten sollten sich zügig bei H. Doth unter Telefon 0151/21351730 anmelden, da die Teilnehmerzahl auf zehn Plätze begrenzt ist. Die Teilnahme wird durch das Landesprogramm „Stärke“ gefördert und ist somit für Eltern kostenfrei möglich.

