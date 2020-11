Auszeichnung für zehn Bäckereien

Buchen.Innungsobermeister Peter Schlär von der Bäckerinnung Neckar-Odenwald platzte am Dienstag fast vor Stolz. „Ein so herausragendes Ergebnis bei der Stollenprüfung hatten wir trotz fortlaufend sehr guter Werte bisher noch nie“, betonte er bei der Übergabe der Zertifikate an der Buchener Zweigstelle der Bäko Süd-West.

„Top-Ergebnis vom Feinsten“

An der gemäß strenger DLG-Richtlinien in Mannheim durchgeführten Prüfung hatten insgesamt 49 Betriebe aus 16 Landkreisen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz aus dem Dreieck zwischen Kaiserslautern, Frankfurt und dem Main-Tauber-Kreis teilgenommen. Zehn Betriebe und damit 20 Prozent stammen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, was Schlär in seiner Begrüßung begeistert als „Top-Ergebnis vom Feinsten“ und Beweis für die erstklassige Qualität heimischer Handwerksbäcker definierte. „Unser Landkreis ist durch seine starken Mitglieder der absolute Spitzenreiter“, bemerkte er selbstbewusst und überbrachte auch die Grüße des Landesinnungsmeisters Fritz Trefzger (Schopfheim) sowie des verhinderten Bundestagsabgeordneten Alois Gerig MdB und des Landwirtschaftsministers Peter Hauk.

„Den Stollen hat der Bäcker vom Abwiegen der Zutaten über das Formen, Ausbacken, Buttern und Zuckern bis hin zur Präsentation im Ladengeschäft mindestens 14 Mal in der Hand, bis er zum Kunden kommt“, bilanzierte Schlär aus dem Alltag.

Aussehen und Geschmack getestet

Anschließend dankte der Innungsobermeister neben Michael Windmeißer als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosbach und Bäko-Zweigstellenleiterin Erika Walter den teilnehmenden Bäckereien Englert (Elztal-Dallau), Mayer (Neckarelz), Breunig/Zuckerbeck (Hainstadt), Schlär, Münkel (beide Mudau), Lunkenheimer (Buchen), Gärtnersmühle (Hardheim), Leiblein, Müssig (beide Walldürn) und Schmitt (Limbach) für ihre Bereitschaft zur Qualitätsprüfung.

Wessen Stollen sie bewerteten, sei den Prüfern nicht zugetragen worden. „Um Neutralität zu garantieren, werden die Backwerke lediglich nummeriert statt mit den Namen der Bäckerei versehen“, informierte Peter Schlär. In die Bewertung fließen unterdessen Kriterien wie Form und Aussehen des Stollens, Geschmack, Geruch sowie Krusten- und Oberflächeneigenschaften ein. Auch Landrat Dr. Achim Brötel sowie die Kreisräte und Bürgermeister Roland Burger (Buchen) und Dr. Norbert Rippberger (Mudau) zeigten sich angesichts der starken Erfolgsbilanz angetan. Während Brötel von einer „strengen wie effektiven Kontrolle“ der Stollen sprach und launig festhielt, dass der Christstollen trotz der coronabedingten Auswirkungen zum Weihnachtsfest weiterhin „einfach dazu gehört“, hob Burger den Nutzen für die Verbraucher hervor. „Anhand solcher Auszeichnungen merkt der geneigte Kunde, dass unsere lokalen Bäcker für beste Qualität stehen und sich der Kauf beim Handwerksbäcker immer lohnt“, betonte Buchens Bürgermeister. Rippberger wiederum lobte die rege Teilnahme von Bäckereien aus dem ganzen Kreisgebiet und propagierte den hohen Wert regional erzeugter Lebensmittel, den man „mehr denn je“ brauche.

In eigener Sache ergänzte Peter Schlär die Ausführungen dahingehend, dass kein regionaler Bäcker infolge der Corona-Pandemie schließen musste. „Der ländliche Raum wird auch weiterhin gut versorgt“, sicherte er zu. ad

