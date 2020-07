Auszeichnung für 18 Schüler

Buchen.Eine freudige Überraschung erwartete die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs für Gesundheit und Pflege der Helene-Weber-Schule, als sie endlich wieder in die Schule kommen durften. Das langersehnte Ergebnis des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung lag vor: Insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler dürfen sich über 2. und 3. Preise freuen.

Der Wettbewerb unter Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin Muhterem Aras findet seit 63 Jahren statt. Die Helene-Weber-Schule nimmt seit 35 Jahren unter der Leitung von Studiendirektorin Annegret Weber an diesem Wettbewerb teil. Es ist ihr ein besonderes Anliegen, ihre Schüler im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts anzuleiten, sich mit politischen Themenstellungen zu befassen, Informationen zu sammeln und selbst Stellung zu aktuellen politischen Fragen zu beziehen. Dabei ist es ihr wichtig, in ihrem Unterricht auch immer wieder das Wirken von Helene-Weber, der Namensgeberin der Schule, einzubeziehen.

Plakat gegen Vorurteile

In diesem Jahr haben mehrere Schüler ein Plakat erstellt, welches auf Vorurteile aufmerksam machen soll oder zum Abbau von Vorurteilen aufruft. Ein Thema, das in der jetzigen Zeit besonders aktuell sei, so Weber.

Für die Meinung einsetzen

Interessant waren auch die Arbeiten, welche durch eine Umfrage die Frage beantwortet haben, wie sich Jugendliche für ihre Meinung einsetzen. Die Schüler befragten dazu Jugendliche verschiedener Altersgruppen und Schularten. Die gesammelten Daten haben sie grafisch dargestellt und ausgewertet. Auch das Thema „Artensterben“ fand Resonanz, wobei die Schüler hier Vorschläge erarbeiteten, was sich auch in der Schule ändern müsste, damit dieses Phänomen aufgehalten werden kann. Mit der Einrichtung eines grünen Klassenzimmers hat die Helene-Weber-Schule dazu schon einen ersten Schritt unternommen.

Trotz großer Konkurrenz konnten folgende Schülerinnen und Schüler der Klassen des Berufskollegs für Gesundheit und Pflege I an der Helene-Weber-Schule einen zweiten Preis erringen: Paula-Marie Ballmann, Weilbach; Maya Brocker, Götzingen; Emre Erdem, Buchen; Zeynep Genc, Hardheim; Nicole Gärtner, Hardheim; Heffner, Nicola; Bürgstadt, Venio Markulj, Walldürn; Jenny Seber, Walldürn; Simon Tarrey, Ravenstein; Janick Wiegand, Elztal.

Über einen dritten Preis dürfen sich freuen: Zilan Cakir, Osterburken; Berlin Caliskan, Buchen; Shirin Fischer, Buchen; Julia Galm, Mudau; Galm Nadine, Hardheim; Karolina Link, Amorbach; Reyhan Ucar, Buchen; Nina Wörner, Amorbach.

Die Schüler nahmen die Urkunden und Preise in dieser Woche aus den Händen des Schulleiters Oberstudiendirektor Christof Kieser entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020