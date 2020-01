Ausstellung gibt Einblicke in Park

Eberbach.Einblicke in den Naturpark Neckartal-Odenwald sind ab Mittwoch, 15. Januar , im Naturparkzentrum in Eberbach möglich. Die öffentliche Vernissage der Fotoausstellung beginnt um 18 Uhr. Dabei werden auch die Preise an die Fotografen der Siegerbilder übergeben. Im Anschluss ist ein Empfang. Beim gleichnamigen Fotowettbewerb „Einblick“ in den Naturpark Neckartal-Odenwald suchte der Naturpark die Fotos, die ihn bestmöglich charakterisieren.

Die Ausstellung zeigt die Bilder der zehn Fotografen, die bei einem öffentlichen Online-Voting die meisten Stimmen erhielten. Ab Mitte März geht die Ausstellung auf Wanderschaft durch Gemeinden der Naturparkregion. Der zugehörige Wandkalender für 2020 ehrt weitere „Einblicke“ und bietet zu jedem Foto passende Hintergrundinformationen und Ausflugstipps.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020