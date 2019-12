Ausstattung wieder finanziell unterstützt

Buchen.Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins der Zentralgewerbeschule Buchen präsentierten der erste Vorsitzende Ralf Krippner und der zweite Vorsitzende, Konrad Trabold, und die Geschäftsführerin Inge Hornbach den Mitgliedern eine erfolgreiche Bilanz der Vereinsarbeit. So wurde beispielsweise im berufsbezogenen Englisch in mehreren Firmenkursen die Fremdsprachenkompetenz der Mitarbeiter im kaufmännischen wie im technischen Bereich verbessert.

Mit ihrer Lernfabrik 4.0 hat sich die ZGB im Bereich der Industrie-4.0-Prozesse neu aufgestellt. Neu erstellte Unterrichtskonzepte wurden hierzu bereits im Unterricht in verschiedenen Schularten erprobt. Ab dem kommenden Kursjahr bieten die in der Lernfabrik unterrichtenden Lehrkräfte künftig auch Mitarbeitern von Unternehmen Lehrgänge an.

Meisterkurse am Donnerstag

Zudem werden wieder Meisterkurse angeboten. Dazu finden am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr an der ZGB Informationsveranstaltungen für Interessenten statt.

Für die Schule selbst ist der Förderverein ebenfalls unverzichtbar, denn jedes Jahr investiert er eine hohe fünfstellige Zahl in die Ausstattung der Schule. Abschließend dankte Trabold den Lehrkräften und externen Dozenten für ihr Engagement und die Bereitschaft, ihre fachliche Kompetenz bedarfsgerecht und zukunftsorientiert in den Kursen des Fördervereins zur Verfügung zu stellen. Eine Gesamtübersicht über das Kursangebot findet sich auf der Homepage der Schule unter www.zgb-buchen.de. Für weitere Fragen oder Anmeldungen steht das Sekretariat der ZGB unter Telefon 06281/5300 bereit.

