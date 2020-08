Ausgezeichnete Leistungen

Buchen.Mit der Zeugnisausgabe wurden die Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 der Abt-Bessel-Realschule in die Ferien verabschiedet. Eine große gemeinsame Feier der gesamten Schulgemeinschaft in der Aula mit Schulband und Schulchor war in diesem Jahr bekanntermaßen nicht möglich. Doch mittels Videokonferenz wurde eine Zuschaltung von Schulleiterin Monika Schwarz in die Unterrichtsräume realisiert. So war es am Ende eines sehr ungewöhnlichen Schuljahres doch noch möglich, zumindest virtuell mit allen gleichzeitig in Kontakt zu kommen.

Folgende Schüler erhielten Preise für ihre ausgezeichneten Leistungen: 5b: Alisa Pass (1,4), Isabel Schönit (1,4); 6a: Carolin Riewe (1,4); 6b: Linda Flores (1,4), Thea Hess (1,5); 6c: Sophia Mechler (1,1), Tom Nicola (1,5), Saskia Linz (1,5); 7a: Nico Gornik (1,5); 8a: Julia Kirschenlohr (1,4), Emma Hofmann (1,5); 8b: Sarah Gramlich (1,3); 9a: Sarah Gremminger (1,2); 9b: Tom Wünst (1,1); 9c: Tanita Muckle (1,4).

Folgende Schüler erhielten Lobe für ihre ausgezeichneten Leistungen: 5a: Theo Kirchgeßner (1,6), Marco Brauch (1,8), Niklas Braun (1,8), Lucia Eberle (1,8), Christoph Balles (2,0), Lenn Hollerbach (2,0), Ronja Adrian (2,0); 5b: Oliver Bischoff (1,6), Elli Krämer (1,7), Scarlett Horn (1,8), Rosalie Scherer (1,8), Nicolas Wörner (2,0), Paula Kappes (2,0), Emma Schmitt (2,0), Marie Tomac (2,0); 5c: Jara Haun (1,7), Jonas Stich (1,8), Jette Kispert (1,8), Marie Kreis (1,8), Maja Müller (1,8); 6a: Marielle Maier (1,6), Delilah Neuer (1,6), Helen Schmidt (1,7), Leon Berres (1,8), Lina Bischof (1,9), Veronika Bobrik (2,0); 6b: Tessa Hess (1,6), Linus Müller (1,7), Moritz Frey (1,9), Justin Schiffmann (2,0), Eva Jette Saar (2,0); 6c: Liv Frankenberger (1,8); 6d: Evelina Bulz (1,7), Leoni Schönith-Müller (1,7), Jana Richter (1,9), Rafael Gedemer (2,0), Laura Brommer (2,0); 7a: Amelie Nowak (1,7), Niklas Müller (1,9), Anika Aumüller (2,0), Soraya Eichhorn (2,0); 7c: Fabian Egolf (1,8), Paul Röckel (1,9), Alika Hepp (1,9); 7d: Lina Herkert (2,0); 8a: Ella Arnold (2,0); 8b: Leoni Brommer (1,8), Jemima Haaß (1,9), Emma Münch (2,0), Nele Schneider (2,0); 8c: Bryan Lassar Rohrbach (2,0), Vanesa Dikova (2,0); 9a: Felicia Linsler (1,6), Hannah Zöller (1,6), Oliver Preuhs (1,7), Meiko Arnold (1,9), Patrick Eichhorn (1,9), Aaron Ams (2,0), Fynn Yanik Hörst (2,0), Mariam Alekozai (2,0), Carolin Matt (2,0), Nina Stang (2,0); 9b: Jana Bauer (1,6), Luisa Schubert (1,6), Kevin Böhle (1,7), Moritz Geiger (1,7), Lisa Baumann (2,0); 9c: Marie Neubrandt (1,8), Melanie Probst (1,8), Leyla Ganske (1,9), Sara Lulic (2,0); 9c: Anna Mackert (1,8), Frauke Hentschel (2,0), Tamina Schäfer (2,0).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020