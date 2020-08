Ausflugsziel für die ganze Familie

Große Sprünge von Johannes Volk: Bei der Eröffnung des Walderlebnispfades im Buchener Stadtwald am Dienstag ließ es sich der Stadtrat nicht nehmen, die Station „Tierweitsprung“ vor den Augen der Anwesenden auszuprobieren.

Mit der Errichtung des neuen Walderlebnispfades hat die Stadt Buchen einen Impuls aus der Bevölkerung aufgenommen. „Hinter dem Krankenhaus gab es vor Jahren bereits einen Waldlehrpfad und am Waldschwimmbad einen Trimm-Dich-Pfad“, erinnerte sich Bürgermeister Roland Burger in seiner Ansprache bei der Eröffnung am Dienstag. Das Projekt wurde nach knapp einem Jahr Bauzeit fertiggestellt und ...