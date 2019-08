Ausflug führte an den Thiersee

Götzingen.Es ist mittlerweile ein schöner Brauch, dass die Musiker aus Götzingen alle paar Jahre aufbrechen, um in den Bergen einen Gottesdienst mitzugestalten. In diesem Jahr war die Gruppe für mehrere Tage bei Thiersee/Tirol zu Gast. Auf der Kala-Alm war Tag eine musikalische Morgenandacht geplant. Erstmals waren die Götzinger nicht nur für die musikalische Umrahmung, sondern auch für die inhaltliche Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich.

Manche nutzten die Gelegenheit, in dem sie noch einige Höhenmeter drauflegten und sich mit einem wunderbaren Blick auf die umliegenden Berge und Täler vom Pendling-Haus aus belohnten. Wieder andere wählten die Gegenrichtung und marschierten talwärts zum türkisblauen Thiersee.

Pünktliche Morgenandacht

Das Wetter machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung: Aufgrund von Regenschauern fiel die Vorbereitung des Gottesdienstes etwas hektisch aus. Doch pünktlich zur geplanten Zeit konnte die Morgenandacht beginnen – allerdings nicht unter freiem Himmel vor der Kapelle bei der Kala-Alm, sondern im Inneren der Hütte.

Diese Feier in ganz besonderer Umgebung wurde in vielerlei Weise zu einem eindrucksvollen Erlebnis: Viele Musiker gestalteten den Gottesdienst auch inhaltlich mit, die Kapelle begeisterte mit ihrem Spiel und motivierte zum Mitsingen - nicht nur die Mitfeiernden aus der Heimat, sondern auch die Wanderer, die an der Hütte Station gemacht hatten. Nach dem Gottesdienst gab es beim Frühschoppen mit musikalischer Umrahmung durch die Kapelle die Gelegenheit, sich gemütlich zu unterhalten oder den Ausblick in die Umgebung zu genießen, ehe mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise angetreten wurde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019