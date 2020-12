Ausbildung zum Leiter

Buchen.Der DRK-Kreisverband Buchen sucht interessierte Frauen und Männer, die Freude an Bewegung und im Umgang mit älteren Menschen haben und sich zum Übungsleiter ausbilden lassen möchten. Es erwartet die Neuen eine fundierte Ausbildung im Bereich Gymnastik, Geselliges Tanzen, Gedächtnistraining oder Wassergymnastik für Senioren, regelmäßige Fortbildungen und die Einbettung in eine Gruppe von anderen Übungsleitern. Eine zusätzliche Fortbildung ermöglicht eine Spezialisierung für Kursangebote. Für die Tätigkeit erhalten die Übungsleiter eine festgelegte Vergütung. Die Ausbildung im Bereich Gymnastik und Wassergymnastik startet immer mit einem Grundlehrgang in einer DRK-Landesschule Baden-Württemberg. Tanzausbildungen finden in Zusammenarbeit mit dem hessischen Landesverband und Gedächtnistraining mit dem badischen DRK statt.

Nähere Informationen bei F. Wiessner, Telefon 06281/522218.

