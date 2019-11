Auftrag ging an die Firma Henn

Buchen.Die Stadt Buchen als Betreiber der öffentlichen Abwasseranlagen ist unter anderem für den ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb der Abwasserkanäle verantwortlich. Ein dringender Sanierungsbedarf wurde bei den Abwasserleitungen in der Berthold-von Henneberg-Straße, der Prof.-Karl-Schumacher-Straße und der Einhardstraße festgestellt. Es ist beabsichtigt, die gegenüber der offenen Bauweise wesentlich günstigere grabenlose Sanierung per Inliner auszuführen. Da der Linereinzug für die Hausanschlüsse nur bedingt praktikabel ist, ist hierfür die klassische, offene Bauweise vorgesehen. Einstimmig wurde der Auftrag zur grabenlosen Kanalsanierung in der Berthold- von Henneberg-Straße, Prof.-Karl-Schumacher-Straße und Einhardstraße zum Angebotspreis von 266 498 Euro an die Firma Henn aus Buchen vergeben. borg

