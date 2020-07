Auftakt-Event am 31. Juli

Buchen.Wie so vieles musste die Aktivnacht aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Auch die Gourmetmeile kann leider nicht wie gewohnt stattfinden. In Zusammenarbeit von Stadtmarketing, Aktivgemeinschaft, Polizei und dem Ordnungsamt soll nun mit einer Aktion die Innenstadt belebt werden. Das Auftakt-Event von „genieß´ dei Buche!“ findet am Freitag, 31. Juli, von 17 bis 22 Uhr statt. Es ist geplant ein wöchentliches Format in verkürzter Form von 17 bis 20 Uhr durchzuführen. Ab dem 7. August sind jeweils an jedem Freitag bis zum Ende der Sommerferien (bis 11. September) ab 14 Uhr Food Trucks und ähnliches auf dem Marktplatz analog des Wochenmarktes. Aufgrund der Corona-Verordnung können aktuell keine großen Veranstaltungen abgehalten werden, deshalb ist jeder Einzelhändler in der Innenstadt gefragt. Jeder Einzelhändler der Innenstadt soll an diesem Tag eine individuelle Aktion anbieten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020