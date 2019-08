Aufstieg in die A-Klasse gefeiert

Bödigheim.Seine Meisterschaftsfeier führte der FC „Germania“ Bödigheim am Sonntag durch. Bewusst hatte der Vorstand nicht schon am Saisonende im Mai eine offizielle Veranstaltung angesetzt, denn der Aufstieg von der Kreisklasse B1 Buchen in die A-Klasse führte zu Veränderungen bei den Fußballern.

Wechsel der Trainer

Nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste durch den Vorsitzenden, Uwe Stäublin, wurden die Trainer und Co-Trainer Alexander Bechler, Dimitri Ritter und Waldemar Bichler aus ihren Ämtern verabschiedet. Ritter wird bis zur nächsten Wahl als kommissarischer Spartenleiter fungieren.

Als neuer Trainer wurde Fatmi Benalia gewonnen und Alexander Bechler bekleidet künftig das Amt des Co-Trainers. Es spricht für das freundschaftliche Verhältnis in dieser Sparte des FC, dass sich die alten Leistungsträger auch in Zukunft dem Verein zur Verfügung stellen – künftig auch als Spieler.

Jugendleiterin Carola Peszleg

Als Spartenleiterin für die Jugend wurde Carola Peszleg vorgestellt. Sie entwickelt sich immer stärker zu einer wichtigen „Mehrzweckwaffe“ des FC.

Den Pokal des Torschützenkönigs errang in der Spielzeit 2018/19 Kim Betschel, gefolgt von Dennis Böhrer und Daniel Mackert, ausgezeichnet als fleißigster Spieler. Leon Specht hat in 22 Spielen der Saison eine Gesamteinsatzzeit von 1980 Minuten aufzuweisen, und Michail Lorenz wurde für 14 Jahre Zugehörigkeit zur Mannschaft geehrt. Beide erhielten einen Pokal.

In der vergangenen Saison erlitten zwei Spieler einen Kreuzbandriss. Während der eine der beiden Verletzten inzwischen wieder als Kapitän auf dem Platz steht, wird der zweite Spieler sicher noch neun Monate fehlen. BW

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019