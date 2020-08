Auf grünen Pfaden

Für manch einen mag es die Entschleunigung sein, die ihn am Wald fasziniert. Schon lange bevor das „Waldbaden“ zum Modetrend wurde, suchten die Menschen den Weg ins Grüne. Die Geheimnisse und Schönheiten des Waldes begeistern noch heute, auch wenn zuletzt vermehrt von den Problemen die Rede war – das Waldsterben in aller Munde. Doch geht es unseren Wäldern wirklich so schlecht? Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Was zieht uns an, dass wir immer wieder in diese Welt eintauchen? Antworten darauf wollen die Fränkischen Nachrichten mit der Serie „Unser Wald“ liefern, die in der heutigen Ausgabe startet. Die Redakteure wollen sich mit der Vielfalt an Themen, die der Wald zu bieten hat, auseinandersetzen und unter anderem klären, welche Regeln als Spaziergänger oder Sportler im Forst gelten.

Und wie sieht es mit der Digitalisierung aus? Schließlich spielen Drohnen eine immer wichtigere Rolle für die Behörden und Waldbesitzer. Geklärt werden soll auch, wieso totes Holz so wichtig für die Natur ist und wie naturbelassen unser Wald überhaupt noch ist. Schließlich sind die Einnahmen aus dem Holzverkauf für viele Gemeinden wichtige Finanzquellen. Da pfuscht der Borkenkäfer natürlich ordentlich in die Pläne mancher Verwaltung. Stichwort Klimawandel: Welchen Bäumen gehört die Zukunft? Und hat sich an der Wertschätzung gegenüber den Wäldern etwas verändert in Zeiten, in denen ein kleines Virus die komplette Welt auf den Kopf gestellt hat?

Es gibt viel zu erzählen und zu berichten. Auf diese Reise sollen Sie, liebe Leser, mitgenommen werden, an Gesprächen mit Experten teilhaben, den Wald erkunden und gemeinsam mit uns seiner Faszination, seinen Problemen und seiner Zukunft auf den Grund gehen.

