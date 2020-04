Buchen.Auch die Freie evangelische Gemeinde Buchen will den Menschen in Zeiten der Coronakrise Mut machen.

„In der momentanen Zeit ist es nicht so einfach das alles, was geschieht, zu verstehen. Da gibt es die unterschiedlichsten Standpunkte. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind voll in Ordnung oder die Einschränkung der Freiheitsrechte sind deutlich überzogen und gefährden unsere Demokratie. Wie es auch sein mag, wir dürfen unseren Blick auf Gott nicht vergessen, auf ihn sollen wir schauen, ihm sollen wir vertrauen, er wird für uns da sein und er ist für uns da. Lassen wir Gott für uns „kämpfen“ im dem Sinne, dass das alles bald ein Ende findet. Lassen Sie uns gemeinsam beten, dass in unserem Land genauso wie auf der ganzen Welt wieder Normalität eintritt, Millionen Menschen wünschen sich dies. Gott hört und erhört unsere Gebete – darum lassen Sie uns mutig sein und auf Gott vertrauen – beten wir für die verantwortlichen Regierenden, dass sie ihre Entscheidungen mit Weisheit und Gottes Hilfe treffen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020