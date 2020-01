Auf der Suche nach der Identität

Das Belz’sche Haus blüht auf: Die Restaurierung ist schon weit fortgeschritten und bringt immer mehr den alten Glanz zum Vorschein.

Buchen. Diagnose, Therapie und Behandlung: Begriffe, die man eher mit Arztpraxen in Verbindung bringt als mit einem Gebäude. Doch eigentlich beschreiben sie genau das, was seit Monaten am Belz’sche Haus passiert. Das historische Gebäude in der Buchener

...