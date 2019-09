Auf den Spuren der Römer

Buchen.Alle, die mehr über das Leben der Römer und ihr beeindruckendes Bauwerk Limes erfahren möchten, können am Samstag, 7. September, an einer interessanten Wanderung mit Siegfried Kuhn teilnehmen. Der Geoparkführer weiß allerlei Wissenswertes über die Römer und andere Völker zu berichten. Daneben werden alte Sagen und Geschichten über historische Bildstöcke zu neuem Leben erweckt. An den Calzit-Steinen kommen die Hobby-Geologen auf ihre Kosten. Weitere interessante Stationen sind der „Steinerne Tisch“ und die Wasserscheide. Start ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz Forsthaus Hettingen (an der Straße Walldürn – Altheim). Die Dauer beträgt zwei bis drei Stunden, eine Gebühr wird erhoben. Auf festes Schuhwerk sollte geachtet werden. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Buchen, Telefon: 06281/2780.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.09.2019