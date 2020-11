Auf dem Weg zum krisenfesten Klassenzimmer

Neckar-Odenwald-Kreis.Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Stefan Fulst-Blei, informiert auf Einladung der SPD-Landtagskandidatin Dr. Dorothee Schlegel online zum Thema „Das krisenfeste Klassenzimmer“. Ein weiterer Diskussionspartner ist Jürgen Mellinger, Lehrer am Burghardt-Gymnasium Buchen.

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius, ehemaliger langjähriger Lehrer, wird sich zu Wort melden. Sie stellen sich den Fragen der Interessierten und wollen beleuchten, was Schulen jetzt und in Zukunft brauchen, um zu einem gerechten und zeitgemäßen Lernort für alle zu werden. Die Schulen stehen Corona bedingt vor völlig neuen Aufgaben. Eltern brauchen Entlastung im Alltag, Schüler verlangen zurecht nach gutem Unterricht und einem engen Austausch zwischen und Schülern, Lehrkräften und Eltern – in der Schule und auch zuhause. Die Kombination aus Präsenz- und Distanzlernen ist jedoch kaum geübte Praxis. Trotzdem gibt es hervorragende Beispiele aus der täglichen Arbeit der Lehrkräfte, die sich intensiv und engagiert um die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler kümmern.

Diese Best-Practice-Beispiele wird die SPD nutzen, damit unsere Schulen analog und digital fit für die Zukunft werden. Alle Interessierten sind willkommen. Der Termin ist am 3. Dezember, von 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldungen gehen an dorothee.schlegel.ltw21@gmail.com.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020