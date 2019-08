Auch im Bereich Lohplatz wird jetzt bald durchgestartet

Buchen.Der Gemeinderat beauftragte bei der Sitzung am Montag einstimmig das Büro Wald und Corbe Consulting GmbH aus Hügelsheim mit der Ausführungsplanung und Bauleitung zur naturnahen Umgestaltung der Morre sowie zu Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich Lohplatz der Stadt Buchen, der sich von der „alla hopp!“-Anlage bis zur Brücke an der Sparkasse erstreckt. Da Bürgermeister Roland Burger als befangen galt, wurde die Sitzung in diesem Punkt vom Beigeordneten Benjamin Laber geleitet.

Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 22. Januar 2018 wurde die vom Büro Wald und Corbe aus Hügelsheim erstellte Genehmigungsplanung zum Bereich Lohplatz als letzten Abschnitt vom Kernstadtbereich Buchen vorgestellt. Zwischenzeitlich wurde die wasserrechtliche Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahme am Gewässer und die wasserrechtliche Erlaubnis zur Errichtung eines Fußgängersteges eingereicht. Ein entsprechender Fachförderantrag wurde in Abstimmung mit der Fachbehörde konzeptionell erarbeitet und wird in den nächsten Tagen beantragt. Ein positiver Bescheid ist laut Stadtverwaltung in Aussicht gestellt.

Drei Teilbreiche

Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in drei Teilbereiche auf: den Hochwasserschutz mit geschätzten Kosten von 530 000 Euro und einem Fördersatz von 70 Prozent; der naturnahen Gestaltung mit 328 000 Euro und 85 Prozent Förderung sowie eines Steges über die Morre mit etwa 20 000 Euro als Eigenleistung der Stadt.

Der Eigenanteil der Stadt insgesamt wird bei etwa 230 000 Euro liegen. Es ist beabsichtigt, die Maßnahme noch in der zweiten Jahreshälfte zu beginnen.

Zwei bestehende Brücken wird es künftig nicht mehr geben. Die Behelfsbrücke beim Jakob-Mayer-Parkplatz, die von vorneherein nur als vorläufiges Bauwerk gedacht war, und die Brücke zwischen der Hollergasse und der Lohplatzstraße mit barrierefreiem Zugang.

Hubert Alois Kieser, Technischer Dezernent, informierte die Gremiumsmitglieder über die weiteren Details. Demnach werde sich der künftige Steg zwischen den bisherigen Brücken, aber näher an der jetzigen Behelfsbrücke befinden. Er werde so gebaut, dass er der Belastung eines Hochwassers standhalte. Das Gewässer soll mehr Platz bekommen. Das durchgehend gepflasterte Gewässerbett soll abgebrochen, das Sohlgefälle des Baches teilweise abgesenkt und Hochwasserschutzwälle errichtet werden.

