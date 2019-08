Auch hier ist der Klimawandel spürbar

Eberstadt.Die Gesteinswelten standen am Dienstagnachmittag im Mittelpunkt der Führung in Eberstadt durch die Tropfsteinhöhle und den Steinbruch. Zacharias Müller, der seit fünf Jahren die geologischen Touren anbietet und in Haßmersheim als Lehrer arbeitet, nahm die etwa 20 Teilnehmer dabei auf eine Reise durch einen Zeitraum von 240 Millionen Jahren. Zu diesem Zeitpunkt begann die Entstehungsgeschichte der Tropfsteinhöhle und des Steinbruchs, wie er erklärte. Damals noch von einem flachen Meer bedeckt, senkten sich Muschelschalen, Pflanzenreste sowie die Skelette und Panzer von Meerestieren auf dem Boden ab und bildeten damit die Grundlage für das im Neckar-Odenwald typische Gestein.

Teilweise war dies bereits im Eingangstunnel zur Höhle deutlich zu sehen: Müller machte auf die fossilen Seelilien an der Decke aufmerksam, deren Umrisse gut zu erkennen sind. Das Alter der Höhle sei dagegen gar nicht so leicht zu datieren. Ihre Entstehungszeit betrage drei bis fünf Millionen Jahre. Hauptsächlich sei sie während der klimatischen Veränderungen im Eiszeitalter (Pleistozän) entstanden, was auch an verschiedenen Stellen in der Höhle wie den Sinterbarrieren deutlich werde. Angefangen hat alles nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“: Aus einem Riss im Gestein, durch den das kalkhaltige Wasser floss, wurde im Laufe der Jahrtausende eine Höhle. Während diese im vorderen Teil auffällig hoch und breit ist, wird der hintere Bereich von einer größeren Tropfsteinvielfalt geprägt. Darunter gehörten ursprünglich auch die seltenen Sinterrossetten, welche Diebe nach der Eröffnung der Schauhöhle klauten. Eine erhielten die Verantwortlichen in Eberstadt jedoch zurück – von einem anonymen Absender. Mittlerweile schützt dieses besondere Exemplar ein Stacheldrahtzaun.

Die Veränderungen im Klima machen sich auch in der Tropfsteinhöhle bemerkbar. Die zwei größeren aktiven Wasserzuflüsse lassen in den Sommermonaten immer mehr nach. Zu den Eberstadter Höhlenwelten gehören neben der Schauhöhle noch zwei weitere Höhlen, die gemeinsam ein großes System bilden: die 220 Meter lange Kornäckerhöhle und der „Hohle Stein“, eine 3000 Meter lange Höhle.

Der Steinbruch gehört zu den Schotterwerken Hohenlohe-Bauland und bildet den Kontrast von Natur, Tourismus und Wirtschaft gut ab. Durch seine Nähe zur Höhle stand er oft zur Diskussion, jedoch wurde nur durch den Steinbruch die Tropfsteinhöhle auch entdeckt – durch Sprengarbeiten im Jahr 1971.

Heute verläuft der Betrieb von Steinbruch und Höhle recht harmonisch nebeneinander und hat nur wenige Berührungspunkte. Dazu gehören unter anderem die Seenlandschaft, der Spielplatz und der Geologische Lehrpfad: Alles ehemalige Steinbruchflächen, die statt der vollständigen Renaturierung durch den Tourismus umgenutzt wurden. ms

