Auch für die Eltern gab es wichtige Informationen

Buchen.„Toll wieder einmal meinen Kindergarten besuchen zu können!“, so Romy Linsler, Erstklässlerin an der Wimpina Grundschule – mit vielen anderen war die Schulanfängerin nach den ersten spannenden Schulwochen für die Lesung von Heiko Ullrich wieder für einen Nachmittag in der Kindertagesstätte „Regenbogen“.

Gut besucht war die Veranstaltung, bei der die Kinderbuch-Neuerscheinung „Die großen Abenteuer der kleinen Giraffe“ durch den Autor vorgestellt wurde. Die kleinen und großen Zuhörer lauschten gespannt, wie sich die kleine Giraffe auf die Suche nach seiner Mutter begab und dabei das ein oder andere Abenteuer erlebte. Zwei Kapitel las Ullrich aus seinem Buch vor und band sein Publikum in die Geschichte mit ein.

Lesen fördern

Danach verabschiedeten sich die jungen Zuhörer, um mit dem Erzieherinnenteam zum Buch passende Lesezeichen zu basteln. Die erwachsenen Begleitpersonen hörten im Nachklang noch einen Vortrag von Dr. Ullrich, nebenbei noch Hochschuldozent, über die Bedeutung von Lesen und Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen.

„Was im Elternhaus im Bereich der primären Lesesozialisation versäumt wurde, das können Kindergarten und Schule leider kaum aufholen.“, so sein Statement, das wohl auf die Eltern gewissen Druck ausübte. Wichtig sei es zu Hause, eine positive Leseumgebung zu schaffen und Raum zu bieten für die Erstbegegnung mit Literatur, zum Beispiel auch durch Besuche in der örtlichen Stadtbücherei.

Natürlich spiele die Häufigkeit der Kontakte zum Medium Buch eine essentielle Rolle und natürlich auch, wie der Kontakt zur Literatur stattfinde, also, ob er eher freud- oder lustvoll sei. Die Schulung des Abstraktionsvermögens durch Literaturkontakt sei für die schulische Laufbahn in vielen Fächern förderlich. „So darf man die Bedeutung des Kinderbuchs nicht unterschätzen!“ so Ullrich. Durch die verschiedenen Kompetenzen im Bereich des aktiven und passiven Wortschatzes, lasse sich schon ziemlich zuverlässig die Richtung des weiteren Lebenswegs der Kinder voraussagen. Viele Besucher dürften den Kindergarten sicherlich mit gemischten Gefühlen verlassen haben: aufgerüttelt, durch den wissenschaftlich fundierten Realitätsschock, motiviert, mehr in die Leseforderung zu investieren, aber auch voller Vorfreude, mehr von den Abenteuern der kleinen Giraffe zu erfahren. Ar/Si

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019