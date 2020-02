Applaus, Ovationen und Raketen über den gesamten  Abend

Oberneudorf.„Oberneudorf is obbe“ hieß es wieder im randvoll besetzten Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf. Der Vorsitzende des Heimatvereins Elmar Noe führte als Sitzungspräsident durch das kurzweilige Programm. Zwischen attraktiven Tanz- und Showeinlagen sorgte die Live-Band „Singing Club“ mit einer gekonnten Mischung aus Partyhits, Schlagern, Popsongs und Schunkelrunden für eine prächtige Stimmung.

Das närrische Programm wurde mit einem herzerfrischender Beitrag der sympathischen Kindergarde des TSV Hollerbach gekonnt eröffnet. Zwei Garden hat der TSV Hollerbach mittlerweile; die Großen und die Kleinen wurden in diesem Jahr von Alina Zimmermann, Clara Bopp und Rebecca Noe trainiert. Es folgte die Prinzengarde Walldürn (Leitung Anna-Lena Löhr, Franziska Marek), die mit einer gleichermaßen anmutigen wie schwungvollen Vorstellung überzeugte. Dann tauchten aus dem Dunkeln junge Turnerinnen des TSV Hollerbach auf. Mit akrobatischen Einlagen und Lichteffekten auf den neonfarben leuchtenden Anzüge begeisterten die von Michael Bischoff betreute Gruppe. Beim nun folgenden Gesangsbeitrag machten Marion Michael, Hellen Majer, Melanie Ries-Trunk, Svenja Fürst und Petra Reiß vom Frauenbund auf humorvolle Art und Weise klar, dass man nicht alles sagen sollte, was man denkt. Als dann im Anschluss die Hollerbacher Garde in einer mitreißenden Choreografie über die Bühne wirbelte, tobte der Saal. Danach ließen die Steinzeittrommler mit kraftvollen Trommelschlägen mit ihrer Leiterin Michaela Stich die Wände des Dorfgemeinschaftshauses wackeln, ehe die Engelchen und Teufelchen der Schautanzgruppe der „Heeschter Berkediebe“ mit ihrer fetzigen Darbietung das närrische Publikum erfreuten.

Rauschende Party-Stimmung kam bei der nächsten Tanzgruppe aus Waldhausen und Umgebung auf: In pfiffigen Kostümen und einem schmissigen Tanz versprühten sie den Flair der 20er Jahre. Was ein kleines Ort wie Oberneudorf auf die Beine stellen kann, zeigte sich mehr einmal bei der der Jugendtanzgruppe: Unter der Musk von the greatest showman legten die Jugendlichen aus Buchen, Hollerbach und Oberneudorf ein rasante Zirkusnummer aufs Parkett. Mit einer gehörigen Portion närrischem Augenzwinkern verpflichtete der Sitzungspräsident Elmar Noe die Oberneudorfer Frauen, die Kampagne 2021 durch einen eigenen Tanz zu bereichern, und präsentierte zur Überraschung sogleich die Trainerinnen für die nächste Kampagne.

Absolut spektakulär war dann der folgende Beitrag der Showtanz-Gruppe der FG „Bedemer Hannmertli“: In rasant wechselnden Szenen und Bildern stieg Phönix aus der Asche und hob sogar akrobatisch zum Flug ab. Die Uhr zeigte schon Mitternacht, als die „letzte Nummer“ des kurzweiligen Fastnachtsabends auf die Bühne kam: Carolin Roos und Katharina Wesch hatten das Oberneudorfer Männerballett zu Rettungsschwimmern ausgebildet. Bei ihrem Tanz mit Surfbrett und Rettungsbojen blieb kein Auge trocken.

Zahlreiche Zugabe-Rufe, langanhaltender Applaus, Ovationen und Raketen über den gesamten Abend zeigte, dass der Kappenabend einmal mehr die Besucher begeistert hatte. js

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020