Anton Berberich seit 50 Jahren aktiv

Das abwechslungsreiche Musikprogramm und das schöne Ambiente rund um den Götzenturm waren die Garanten für ein gelungenes Fest der Heddebörmer Musikanten.

Hettigenbeuern. Das Götzenturmfest, welches bereits zum 30. Mal stattfand, war wie in jedem Jahr Anlaufpunkt für zahlreiche Einheimische und Gäste. Ein Höhepunkt im Verlauf des Festes waren Ehrungen am Sonntagnachmittag Musikkapellen der näheren und weiteren Umgebung boten an allen drei Tagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm und ließen das Götzenturmfest zum musikalischen Highlight werden.

Der musikalische Auftakt erfolgte mit dem Musikverein Bilfingen und abends sorgten „Die Waldmühlbacher“ für mächtig Stimmung im Morretal. Am zweiten Tag unterhielt die „BCH-Bloosband“ gekonnt beim Frühschoppen und danach gaben die Jungmusiker der Heddebörmer Musikanten mit Dirigent Bernd Berres eine gelungene Kostprobe ihres Könnens. Die Gäste und Vorsitzender Matthias Breunig waren beim Auftritt der Nachwuchsmusiker begeistert, der Vorsitzende hob die Jungmusikerausbildung als wichtigen Beitrag für die Zukunft des Vereins hervor. Für abwechslungsreiche Musik sorgte im weiteren Verlauf des Nachmittags der Musikverein Hainstadt. Für die Kinder gab es am Nachmittag verschiedene Spiel- und Bastelstationen.

Am Abend gab es gute Unterhaltung mit der Odenwälder Trachtenkapelle Mudau. Zum gemütlichen Festausklang am Montag begeisterte zunächst der Musikverein Heidersbach, bevor die einheimischen „Heddebörmer Musikanten“ mit ihrer Musik für einen zünftigen Ausklang des gelungenen Festes sorgten.

Das Götzenturmfest bot den geeigneten Rahmen um Ehrungen durchzuführen. Der Vorsitzende der „Heddebörmer Musikanten“ Matthias Breunig und der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Stegmüller nahmen gemeinsam die Ehrungen vor und waren erfreut unter den Festbesuchern den Präsidenten des Blasmusikverbandes „Odenwald-Bauland“ Herbert Münkel sowie den Ehrenpräsidenten Gerd Münch, Bürgermeister Roland Burger und Ortsvorsteher Günther Müller begrüßen zu können.

Geehrt wurde zunächst Pia Berberich (Querflöte) für zehnjährige aktive Mitgliedschaft im Musikverein. Für 20 Jahre Musikspielen wurde Nicole Hemberger (Klarinette) ausgezeichnet. Für 40 Jahre als aktive Musiker wurden Margit Meixner (Klarinette), Kerstin Hemberger (Klarinette), Alexander Müller (Flügelhorn), Marko Volk (Posaune) sowie Dirigent Bernd Berres geehrt. Alle sind tragende Säulen und haben in der Vergangenheit schon Verantwortung im Vorstand übernommen oder bringen sich zuverlässig ein, betonte der Vorsitzende Matthias Breunig.

Nicole Hemberger ist als Kassiererin in der Vorstandschaft tätig und singt bei den Auftritten. Margit Meixner war 14 Jahre Vorsitzende des Vereins. Kerstin Hemberger gehört als Beisitzerin der erweiterten Vorstandschaft an, Marco Volk arbeitete auch schon in der Vorstandschaft mit und Alexander Müller ist bei den Roadies aktiv. Bernd Berres ist seit 1992 Dirigent der Heddebörmer Musikanten und auch bei der Jugendausbildung verantwortlich mit dabei.

Für 45 Jahre Musik spielen wurden Vorsitzender Matthias Breunig (Posaune), Ralf Meixner (Tenorhorn) und Karlheinz Heckler (Bariton) geehrt. Karlheinz Heckler arbeitet bei den Roadies mit, Ralf Meixner war auch schon im Vorstandsteam und hat über Jahre den besten Probenbesuch zu verzeichnen. Matthias Breunig leitet seit nahezu 13 Jahren die Geschicke des Vereins. Eine besondere Ehrung wurde Ehrenmitglied Anton Berberich zuteil, der bereits seit 50 Jahren Musik spielt. Als Vorstand lenkte er den Musikverein über zwölf Jahre als Vorsitzender. Er habe in seiner Zeit als Vorsitzender das Götzenturmfest ins Leben gerufen, so die anerkennenden Worte.

„Was wäre ein Verein ohne die Unterstützung seiner passiven Mitglieder?“ Dank galt allen Unterstützern des Vereins. Für 40 Jahre passive Mitgliedschaft wurde Heinz Hess ausgezeichnet, bereits seit 50 Jahren unterstützt Manfred Farrenkopf den Verein. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurden geehrt: Georg Alteneder, Peter Baumann, Ronald, Eck, Markus Edelmann, Gerd Farrenkopf, Horst Geier, Heiko Mackert, Clemens Meixner, Friedbert Meixner, Norbert Meixner, Klemens Neubauer, Martin Neubauer, Rainer Schmitt, Michael Speer, Dieter Steiff, Uwe Steiff und Claudia Stumpf.

Der Präsident des Blasmusikverbandes Odenwald-Tauber, Herbert Münkel nahm dann die Ehrungen seitens des Blasmusikverbands „Tauber-Odenwald-Bauland“ vor. Er ehrte Marko Volk, Alexander Müller, Margit Meixner, Kerstin Hemberger und Bernd Berres für 40jährige Tätigkeit als aktiver Musiker mit der Goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes. Es folgte eine ganz besondere Ehrung. Seit 50 Jahren spielt Anton Berberich bereits Musik, ihn zeichnete er mit der großen goldenen Ehrennadel aus. „50 Jahre das ist eine ganz besondere und seltene Ehrung“, stellte der Präsident des Blasmusikvereins heraus und dankte für die Treue und das Engagement.

Ortsvorsteher Günther Müller lobte das Götzenturmfest als festen Bestandteil und besonderes Highlight im Jahreslauf. Er beglückwünschte die Geehrten und würdigte ebenfalls deren Engagement.

„Viele Gäste aus nah und fern kommen immer wieder gerne zum Götzenturmfest, um das schöne Ambiente zu genießen und gute Musik zu hören“, fasste Ortsvorsteher Müller abschließend zusammen. hes

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019