Buchen.Die Zwölf-Stunden-Wanderung des Heimatvereins Hettingen findet am Samstag, 19. September, statt. Was vor zehn Jahren mit 35 Kilometern und immerhin mehr als dreißig Teilnehmern begann, hat sich längst zur Großveranstaltung entwickelt und den Heimatverein über die Grenzen von Buchen hinaus bekanntgemacht.

Auch dieses Jahr hat Organisator Gundolf Scheuermann eine neue anspruchsvolle Strecke ausgewählt: Von Hettingen geht es über das Stürzenhardter Brücklein nach Steinbach. Von dort aus führt der Weg nach Ünglert, wo die größte Herausforderung für die Wanderer bevorstehen wird.

Über Donebach geht es nach Mörschenhardt, Mudau und Langenelz. Weiter über Hollerbach und Buchen zurück nach Hettingen, wo die Wanderer knapp vor der 50-Kilometer-Marke am Ziel ankommen werden.

Scheuermann, der nicht müde wird, immer wieder neue Strecken zu suchen und Teilnehmer zu begeistern, hatte im Vorfeld mit seinen Helfern Ideen gesammelt und die einzelnen Abschnitte in etlichen Probewanderungen abgelaufen, damit am Ende auch das Timing stimmt.

Welche corona-bedingten Vorgaben einzuhalten sind, erfahren die Teilnehmer bei der Anmeldung. In abgespeckter Form werden die Wanderer auch in diesem Jahr an den jeweiligen Stationen versorgt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020