Anni Koller neues Ehrenmitglied

Waldhausen.Außergewöhnliche Umstände erfordern kreative Maßnahmen. Dieses Motto hatte die diesjährige Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Waldhausen. Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Versammlung wurde bei schönstem Wetter vor dem Sportheim des SV Rot-Weiß Waldhausen nachgeholt.

Die Vorsitzende Regina Reimold-Fischer begrüßte die große Schar an Mitgliedern. Der Einladung gefolgt waren auch Stadtrat Christian Schulze und Ortsvorsteher Alexander Leix. Bestens betreut wurde die Veranstaltung vom Team des SV Waldhausen, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Nicole Schüssler-Benz, Sabrina Schellig und Helena Zehr.

18 Übungsabende

Den Jahresrückblick in Reimform trug Anni Koller vor: detailliert und gespickt mit runden Geburtstagen und weiteren Veranstaltungen. Schriftführerin Rosemarie Endl gab in einer kurzen Zusammenfassung einen Einblick in die abgehaltenen Sitzungen. Besonders erwähnenswert war auch hier wie in den vergangenen Jahren die gelungene und gut besuchte Nikolausfeier. Der technische Leiter Kurt Lindenmaier berichtete über den abgelaufenen Schwimmkurs. Dieser umfasste 18 Übungsabende und wurde von zwölf Kindern besucht. Folgende Abzeichen wurden innerhalb dieser Übungsstunden abgelegt: acht Seepferdchen, zwei Piraten, ein Jugendschwimmabzeichen in Silber und ein Jugendschwimmabzeichen in Gold. Anschließend wurde der Kassenstand von Rolf Kaufmann vorgetragen. Alexander Leix lobte als Kassenprüfer die vorbildliche Kassenführung, ehe er in seiner Funktion als Ortsvorsteher die Grüße der Stadtverwaltung überbrachte. Er betonte, wie wichtig es sei, dass das Vereinsleben in Waldhausen gut aufgestellt sei.

Urkunden werden nachgereicht

Anschließend gab es viele Ehrungen vorzunehmen. Auch hier ein Novum: Es gab erstmalig Ehrungen ohne Urkunden, da diese noch nicht eingetroffen waren. Geehrt wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Carmen, Gianluca, Samira und Simone Kraus, Siegbert Mackert, Josef Schembari, für 25 Jahre Kurt und Julian Fischer sowie Regina Reimold-Fischer, Wolfgang Kerber, Angelika und Rainer Römmele und Wolfgang Schell. Seit 40 Jahren sind Sabine Kieser, Christine Moos, Agnes Schellig und Angelika Schulze-Nohe dabei und bereits seit 50 Jahren sind Elvira Megler und Rainer Weckbach Mitglied.

Dann kam für Anni Koller die Überraschung des Abends. Sie erhielt die Ehrenmitgliedschaft aufgrund ihres großen Engagements. Das Gründungsmitglied war unter anderen zwei Jahre Frauensachbearbeiterin und 13 Jahre Schriftführerin.

Nach dem offiziellen Teil klang der Abend mit einem gemeinsamen Essen und geselligen Gesprächen aus. WoLi

