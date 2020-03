Anmeldung für Schulanfänger

Hettingen.Die Anmeldung der Schulanfänger findet am Mittwoch, 18. März, von 12.15 bis 17 Uhr an der Baulandschule statt. Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 sind alle Kinder, die bis zum 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet, die Grundschule zu besuchen. Sie sind von den Erziehungsberechtigten an der Grundschule anzumelden. Auf Wunsch der Eltern können Kinder, die zwischen 1. Oktober 2020 und 30. Juni 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, angemeldet werden, wenn sie die Voraussetzungen zur Aufnahme in die Grundschule erfüllen.

Kinder, die im vergangenen Schuljahr zurückgestellt wurden, müssen erneut angemeldet werden. Dazu werden folgende Unterlagen benötigt: eine Geburtsurkunde/das Familienstammbuch oder ein Familienregisterauszug oder ein gültiger Pass des Kindes, Impfpass und die dem Einladungsschreiben beigefügten Formulare.

Bei der Anmeldung soll auch mitgeteilt werden, ob die U9-Untersuchung beim Kind vorgenommen wurde.

