Anmeldung für Christmetten

Buchen.In der Seelsorgeeinheit finden Christmetten am Donnerstag, 24. Dezember, wie folgt statt: Buchen (Stadthalle oder Wimpinaplatz), Hainstadt (Kirche oder Mehrzweckhalle), Hettingen (Lindensaal) und Waldhausen (Kirche). Aufgrund der geltenden Corona-Regeln stehen nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Eine Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten ist deshalb unbedingt notwendig. Bei Bedarf können so zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Gottesdienste angeboten werden.

Die Anmeldung kann über die Homepage www.kath-buchen/Gottesdienstkalender oder über das Pfarrbüro Buchen, Telefon 06281/5213-0, erfolgen. Anmeldungen sind ab sofort bis Donnerstag, 10. Dezember, möglich. Hierbei müssen für jeden Teilnehmer Name, Vorname, Telefonnummer angegeben werden. Die Daten werden innerhalb von vier Wochen nach dem Gottesdienst wieder gelöscht.

