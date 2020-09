Anmeldung erfolgt online

Buchen.Der Schwimmkurs der DLRG beginnt am Dienstag, 22. September, um 18 Uhr im Hallenbad Buchen. Da der Schwimmkurs in zwei Gruppen aufgeteilt wird, sollen sich die Eltern aller angemeldeten Kinder bei Kurt Lindenmaier, Telefon 06281/96511, im Laufe der Woche melden, um die Einteilung zu besprechen. Alle begleitenden Eltern melden sich und ihre Kinder online über die Homepage www.hallenbad-buchen.de an und kaufen dort die Tickets.

Kinder unter sechs Jahren sind frei, kostenfreie Tickets für Kinder unter sechs Jahren müssen aber ebenfalls online reserviert werden. Alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.09.2020