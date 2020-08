Angebot regelmäßig prüfen

Buchen.Buchen ist und bleibt Fairtrade-Stadt. Die Titelerneuerung im Februar 2019 liegt nun auch schon wieder einige Zeit zurück. Vor Beginn der Sommerferien hat sich die Steuerungsgruppe nach längerer coronabedingter Pause wieder getroffen und hat sie Zuwachs bekommen.

Neu in der Steuerungsgruppe sind die beiden Stadträte Alexander Weinlein und Markus Dosch, die sich künftig auch für den fairen Handel engagieren wollen. Außerdem vertreten in der Steuerungsgruppe sind Astrid Diehm vom Weltladen Buchen, Kreisrätin Amelie Pfeiffer, Renate Andres und Swetlana Jahraus von der Volkshochschule sowie Heike Göhrig-Müller und Jeanette Speidel vom Burghardt-Gymnasium. Neben Helga Schwab-Dörzenbach bringt sich künftig auch Kirsten Hartl von der Stadtverwaltung ein.

Die Steuerungsgruppe überprüft in gewissen Zeitabständen das Angebot des Fairen Handels in Buchen. Regelmäßig ist der Flyer auf den neuesten Stand zu bringen und natürlich sollen immer wieder neue Geschäfte zum Mitmachen angeregt werden. Im Übrigen hat sich auch der Landkreis auf den Weg zum fairen Landkreis gemacht; hier hofft man auf Synergieeffekte.

Sarah Wörz vom Fachdienst „Touristik & Stadtmarketing“ informierte über die Aktion „Genieß dei Buche“. Am Freitag, 11. September, am letzten Sommerferienwochenende ist im Rahmen dieser Aktion eine Beteiligung des Weltladens geplant. Zufälligerweise zum Auftakt der bundesweit angesetzten „Fairen Woche“ kann hier der faire Handel in den Mittelpunkt gerückt werden mit Informationsangeboten und Aktivitäten rund um den Slogan „Genieß dei Buche – fair!“.

