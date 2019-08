Anfahrtsweg wird optimiert

Buchen.Ein neuer Grüngutplatz soll nordöstlich angrenzend an das Entsorgungszentrum Sansenhecken entstehen. Eigentümer ist die Stadt Buchen, der auch das gesamte Gelände Sansenhecken gehört. Mit einer Inbetriebnahme des neuen Grüngutplatzes wird im Laufe des Jahres 2020 gerechnet. Um ihn einrichten zu können und eine gute Erreichbarkeit sicher zu stellen, soll ein vorhandener Feldweg ausgebaut werden. Der Gemeinderat erteilte in seiner Sitzung am Montag einstimmig der Firma HLT aus Neckargerach den Zuschlag für die Bauarbeiten zum Angebotspreis von 133 237 Euro.

Der Feldwegabschnitt (Baulänge etwa 400 Meter) befindet sich im weiteren Umfeld der Deponie und soll entsprechend den neusten Vorgaben für den Ländlichen Wegebau modernisiert werden. Der vorhandene Schotterfeldweg wird auf eine Gesamtkronenbreite von fünf Metern einschließlich Bankette verbreitert und abschließend mit einer Asphalttragdeckschicht (Breite 3,50 Meter) versehen. Die Maßnahme wird vom Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Baden-Württemberg mit einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 26 520 Euro (Fördersatz 20 Prozent) bezuschusst. Günstigste Bieterin ist die Firma. HLT, das nächst höhere Angebot liegt bei 133 810 Euro, das höchste bei 167 406 Euro. borg

