Andreas Haupt Geschäftsführer

Neckar-Odenwald-Kreis.Andreas Haupt heißt der neue Geschäftsführer der drei Neckar-Odenwald-Häuser der Domus Cura GmbH in Hüffenhardt, Michelbach und Neunkirchen. Dies bestätigte das Unternehmen in einer Mitteilung.

Haupt hatte zuvor die Pflegeeinrichtung des DRK in Bad Friedrichshall geleitet und ist Vorsitzender des Pflegenetzes Heilbronn. Mit Haupt konnte nach Angaben von Domus Cura ein Kenner der Pflegebranche gewonnen werden, der über langjährige Erfahrung in der stationären Seniorenpflege verfügt. Seine pflegerische und wirtschaftliche Expertise sei für die Neckar-Odenwald-Häuser der Domus Cura ein großer Gewinn. „Wir freuen uns, dass wir einen erklärten Modernisierer und Vertreter innovativer Konzepte an Bord holen konnten“, freut sich Christian Ersing, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe. Dies sei auch der Kurs, den Domus Cura in Zukunft einschlagen möchte.

Für die drei Häuser im Neckar Odenwaldkreis sollen in einem partizipativen Prozess mit den Kollegen pflegefachliche Schwerpunkte und sektorenübergreifende Kooperationen mit anderen Einrichtungen wie beispielsweise Kliniken entwickelt werden. Im Moment geht es jedoch gerade in Hüffenhardt erst einmal darum, nach der bewegten Vergangenheit Ruhe einkehren zu lassen und die Zusammenarbeit in geordnete Bahnen zu lenken, so das Unternehmen in der Mitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020