Amorbacher Hohl erleichtert Umsetzung

Der Gemeinderat der Stadt Buchen stimmte in seiner Sitzung am Mittwoch dem Entwurf des Bebauungsplans „Xa – Marienhöhe I“ und seiner öffentlichen Auslegung zu.

Buchen. Rund 180 Wohngebäude sollen auf dem 20,4 Hektar großen Areal, das der Bebauungsplan „Xa – Marienhöhe I“ umfasst, entstehen. Dies machte Fachbereichsleiter Günter Müller bei seiner Präsentation des Vorhabens bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in der Stadthalle deutlich. In einem nördlich davon gelegenen Abschnitt stehen noch einmal 15,2 Hektar an Fläche zur Verfügung, die zu einem späteren Zeitpunkt überplant werden.

Neun Mehrfamilienhäuser mit jewels neun Wohneinheiten soll es dort ebenso geben, wie Einzel- und Doppelhäuser. Entlang der Bahnlinie könnte sich die Stadtverwaltung mit einem Abstand von rund 30 Metern Reihenhäuser vorstellen. Anfragen seien bereits vorhanden, wenn auch nicht von Investoren.

Viele Ökopunkte nötig

„Bei 20 Hektar muss man wegen der Eingriffe in die Landschaft viele Ökopunkte erbringen“, erklärte Müller. Froh ist deshalb der Fachbereichsleiter über die großzügigen Grünzonen im Osten des Gebietes entlang der Amorbacher Hohl, einem dort gelegenen Biotop. „Da werden wir nichts verändern, sondern die Zone eher noch aufwerten“, verdeutlichte Müller. Auch eine grüne Querspange, die den Bauabschnitt eins und zwei trennt, wird es geben. Jeder. der dort baue, habe zudem die Pflicht, einen Laub- oder Obstbaum zu pflanzen, wobei der Standort auf den jeweiligen Grundstücken nicht vorgegeben werde. Eine Absage erteile die Stadtverwaltung aber Schottergärten oder -böschungen. Es komme der Planung auch zu Gute, dass es sich um Ackerfläche handele, da diese aus naturschutzrechtlicher Sicht weniger wert sei als zum Beispiel eine grüne Wiese. Um der Landwirtschaft etwas Gutes zu tun, werde der gute Oberboden des Gebiets, der nicht benötigt werde, an anderer Stelle sinnvoll ausgebracht – es handelt sich immerhin um rund 11 000 Kubikmeter.

Nicht technisch, sondern durch eine entsprechende Landschaftsgestaltung soll in dem Baugebiet auch anfallendes Niederschlagswasser entschärft werden.

Städtebauliches Gesamtkonzept

Den Grundsatzbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „X – Marienhöhe I“ hat der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung am 2. Juli 2018 getroffen. Das Ingenieur-Büro IFK, Mosbach, wurde mit der Erstellung einer städtebaulichen Gesamtkonzeption und nach dem Grundsatzbeschluss mit der Erstellung des Bebauungsplans beauftragt.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde am 18. November 2019 eine Beteiligung der Öffentlichkeit im Alten Rathaus durchgeführt, bei der die Bürger die Möglichkeit hatten, sich zu der Planung zu äußern beziehungsweise Fragen zu stellen. Bei der vergleichsweise hohen Anzahl von insgesamt 55 Zuhörern wurden viele Anregungen geäußert, die laut Stadtverwaltung teilweise Eingang in die Planung fanden. Außerdem wurde 2019 eine frühzeitige Beteiligung der Behörden durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen seien von der Verwaltung gesichtet und vom Planungsbüro in die Bebauungsplanung eingearbeitet worden.

Zwischenzeitlich seien die Planungen und auch der fachtechnisch umfangreiche Umweltbericht soweit fortgeschritten, dass eine öffentliche Auslegung mit der Begründung, dem Umweltbericht und ausführlichen Unterlagen zu den Umweltbelangen erfolgen könne. Parallel hierzu sei der Fachdienst Vermessung des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises auf der Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses vom 5. November 2019 bereits aktiv mit der Durchführung der Umlegung befasst.

