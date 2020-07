Am 20. Juli zählt jede Spende

Hettingen.Der Bedarf an Blutspenden ist nach der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen stark angestiegen. Seit wenigen Wochen wird die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken wieder hochgefahren. Die Folge ist eine extreme Bedarfssteigerung. Der DRK-Blutspendedienst benötigt daher dringend Blutspenden.

In Hettingen gibt es dazu am Montag, 20. Juli, von 14.30 bis 19.30 Uhr im Lindensaal, Schwedensteinstraße 27, die Möglichkeit. Es ist zu beachten, dass eine Blutspende nur mit Terminreservierung möglich ist. Dazu kann man sich online unter https://terminreservierung.blutspende.de /m/buchen-hettingen-lindensaal eintragen. Bei der Blutspende gibt es einige Maßnahmen, die eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Hierzu zählen eine Temperaturmessung am Eingang, die kontrollierte Aufforderung zur Handdesinfektion sowie die Rückstellung von Spendern, die sich in den letzten vier Wochen im Ausland aufgehalten haben oder Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Menschen hatten. Blutspender erhalten bei der Blutspende eine Schutzmaske. Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen oder Durchfall werden generell nicht zur Blutspende zugelassen. Bereits am Eingang wird nach diesen Symptomen gefragt und gegebenenfalls der Einlass verwehrt. Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich. Zur Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen.

Bei Fragen zum Blutspenden steht die kostenlose Telefon-Hotline unter 08001194911 von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020