Als einer der besten Arbeitgeber geehrt

Hainstadt.Erfolgreiche Nachrichten für das Hainstadter Unternehmen Scheuermann + Heilig (SH): Anfang November wurde die Firma mit dem Gütesiegel „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Bereits 2019 gelang es dem Technologieunternehmen, diesen Titel zu erhalten. Welche Firmen als Arbeitgeber spürbar authentisch sind und in der Bevölkerung eine hohe Glaubwürdigkeit genießen, hat das Kölner Analyse-Institut ServiceValue in Kooperation mit der Zeitung „Die Welt“ in einer großen bundesweiten Untersuchung erhoben. Insgesamt bewerteten Bürger 4009 Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie hinsichtlich ihrer Arbeitgeber-Attraktivität. Im Neckar-Odenwald-Kreis führt Scheuermann + Heilig das Imageranking mit an und weist eine hohe Arbeitgeberattraktivität vor.

Bedeutsame Qualität

Ein weiterer Erfolg gelang der Firma bei einer Zertifizierung: Bei Medizinprodukten wirkt sich die Qualität, möglicherweise mehr als bei jedem anderen Produkt, direkt auf die Wirksamkeit des Produkts und die Sicherheit von Patienten und Anwendern aus. Die Qualitätsnorm EN ISO 13485 stellt Richtlinien für ein Qualitätsmanagement-System dar, welches im gesamten Umfeld von Medizinprodukten Anwendung findet. Dem Hainstadter Technologieunternehmen Scheuermann + Heilig ist bereits kurz nach der Jahrtausend-Wende der erfolgreiche Einstieg in die Medizintechnik gelungen.

Für den Medizinmarkt produziert SH seitdem bereits anspruchsvolle Baugruppen aus Metall und Kunststoff in Millionenstückzahlen, die sich beispielsweise in Inhalatoren, Insulin-Pens, Blutzuckermessgeräten, Hörgeräten, Dialysegeräten, Spritzen oder in Endoskopie-Geräten wiederfinden. Internationale Kunden wie Sanofi, Roche, Fresenius, Gerresheimer oder Haselmeier gehören mittlerweile zum festen Kundenstamm. SH liefert für die hochsensiblen Anforderungen zuverlässige und sichere Produktlösungen.

Über Jahre hinweg konnte Scheuermann + Heilig seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Medizinprodukte ausbauen und spezifische Anforderungen aus der Medizintechnik erfolgreich umsetzen. Spezielle Reinraumtechnologien garantieren höchste Sauberkeitskriterien für Medizinprodukte in automatisierten Fertigungsprozessen.

In einem eigens eingerichteten Labor können mit modernsten Analysemethoden die technische Sauberkeit der unterschiedlichsten Bauteile nachgewiesen und somit sichergestellt werden. SH hat sich zum Ziel gesetzt, die Medizinbranche weiterhin erfolgreich auszubauen. Mit dem diesjährigen Eintritt in das Mannheim Medical Technology Cluster wurden hierfür bereits die Weichen gestellt. In diesem regionalen Netzwerk sollen zukünftig in Forschungskooperationen Medizinprojekte gemeinschaftlich mit anderen Firmen bearbeitet werden. Mit der Zertifizierung nach der Medizinnorm und dem hohen Qualitätsstandard möchte das Unternehmen bei Kunden Vertrauen schaffen – und somit Wettbewerbsvorteile ausbauen.

Gesamtverantwortlich für die Vorbereitung und Einführung der Medizinnorm ist der Qualitätsmanagement-Beauftragte Dr. Wieland Bundschuh. Unterstützt wurde die Einführung von der Mendener Management-Beratung Tillmann, welche bereits seit über 20 Jahren Erfahrung mit integrierten Management-Systemen bietet.

Für die Durchführung des Audits wurde das auf Medizinprodukte spezialisierte Stuttgarter Unternehmen mdc - medical device certification beauftragt.

