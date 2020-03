Alexander Schulze als Vorsitzender im Amt bestätigt

Buchen.Mit Neuwahlen startete der TC Buchen in die Tennissaison 2020. Im Jahr des 70-jährigen Vereinsbestehens wurde Alexander Schulze von der Mitgliederversammlung als Vorsitzender bestätigt.

Neue Ämter übernehmen Markus Fürst als stellvertretender Vorsitzender, Tanja Rohe und Björn Buhl als Sportwarte sowie Philipp Jung als stellvertretender Liegenschaftsverwalter. In ihren Ämtern bestätigt wurden Dagmar Kirst (Schatzmeisterin), Doris Friesenhahn (Jugendwartin), Hanna Schönit (Schriftführerin) und Bernd Kirst (Liegenschaft). Den Vorstand vervollständigt das Eventteam um Michelle Jung, Nicole und Markus Scheffel sowie Conny Schulze. Für das neue Vorstandsteam gilt es nun die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzuschreiben.

Finanzielle Lücke fast geschlossen

Vor den Wahlen präsentierten Dagmar Kirst und Alexander Schulze den anwesenden Mitgliedern erfolgreiche Zahlen. So konnte man 2019 die finanzielle Lücke nahezu schließen, welche 2018 die Investitionen in ein neues Dach sowie eine neue Heizungsanlage mit Solaranlage verursacht hatten.

Mit einem Jahresüberschuss von rund 15 000 Euro wurde das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielt. Möglich wurde dies durch einen anhaltenden Mitgliederzuwachs und somit mehr Vereinsleben, die erfolgreiche Eigenbewirtung und erfolgreiche Veranstaltungen wie Turniere, Freizeiten und Festivitäten. Hinzu kam der einmalige Zuschuss des Badischen Sportbundes für die genannten Investitionen. Der Vorsitzende Alexander Schulze stellte danach eindrucksvolle Zahlen vor. Beim Vereinscheck des Badischen Tennisverbandes schneide der TC Buchen in nahezu allen Bereichen mindestens so gut ab wie die Vereine der Umgebung sowie vergleichbare Vereine in ganz Baden. Gerade in den Bereichen Mitgliederentwicklung, Anzahl der gemeldeten Mannschaften sowie dem Turnierbetrieb liege man deutlich über dem Durchschnitt – ebenso bei der Anzahl besetzter Vereinsfunktionen. Schulze bedankte sich bei allen, die hierzu tatkräftig beigetragen haben. Besonders seiner Amtsvorgängerin Hannelore Müller, mit der er schon in der Vergangenheit viele Dinge auf den Weg gebracht habe, deren Erfolge nun zu sehen seien.

Sportliche sammelte der TC durchwachsene Ergebnisse. So berichtete Doris Friesenhahn von einer Vizemeisterschaft der Herren 40 in der 1. Bezirksklasse, der leider ein Abstieg der Herren 1 aus der gleichen Klasse gegenübersteht.

Wieder eine Damenmannschaft

Erfreulicherweise meldete der Verein das erste Mal seit Jahren wieder eine Damenmannschaft. Diese nahm als Spielgemeinschaft mit dem TC Mudau am Spielbetrieb der 2. Kreisliga teil und belegte in ihrer ersten Runde einen beachtlichen vierten Platz. Noch einen Platz besser platzierten sich die Damen 40, die in der 1. Bezirksklasse nur zwei Teams den Vortritt lassen mussten. Die Herren 55 mit dem fünften Platz in der 2. Bezirksliga sowie die Herren 2 mit dem siebten Platz in der 1. Kreisliga komplettierten die Mannschaften des TC Buchen. Der Mitgliederaufschwung macht sich auch im Spielbetrieb bemerkbar. So nimmt man im Jahr 2020 mit sieben Mannschaften am Spielbetrieb teil. In Zusammenarbeit mit Mudau werden erstmals seit vielen Jahren wieder drei Herrenmannschaften gemeldet und somit mehr Mannschaften als im Jubiläumsjahr 2000.

Fünf Jugendteams

Im Jugendbereich nahm der Verein mit einer Mannschaft an der Winterrunde 18/19 teil. Nach der Bezirksmeisterschaft im Vorjahr, musste die Mannschaft eine Jahrgangsstufe höher antreten. Hierbei belegte die TSG Buchen/Schlierstadt den siebten Platz in der höchsten Liga des Badischen Tennisverbandes. Im Sommer war man mit vier Mannschaften im Spielbetrieb vertreten. Die U14/1 als Spielgemeinschaft mit Schlierstadt belegte einen zweiten Platz in der 2. Bezirksliga. Ebenfalls guter Zweiter in der 1. Bezirksklasse wurde die U14/2, welche ausschließlich mit Jungs antrat, die vorher noch nie an Verbandsspielen teilgenommen hatten. Die Junioren U16 als Dritter in der 1. Bezirksklasse und die U18 Mädels mit dem sechsten Platz – ebenfalls in der 1. Bezirksklasse – runden das gute Jugendergebnis 2019 ab. Aktuell ist der TC mit einer U15 Mannschaft wieder in der Hallensaison aktiv und belegt einen der vorderen Plätze. Im nächsten Sommer kommt – wie im Erwachsenenbereich – eine weitere Mannschaft hinzu, so dass 2020 fünf Jugendmannschaften antreten.

Im Anschluss an die Berichte wurden von Doris Friesenhahn und Alexander Schulze einige Ehrungen vorgenommen. So gratulierte Doris Friesenhahn Mike Kübler (Jugend) und Torsten Jendrowiak (Aktive) zum Titel „Spieler des Jahres“. Im Anschluss nahm Alexander Schulze die Ehrungen anlässlich diverser Jubiläen vor und dankte Gaby Kraus, welche nach vielen Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Allen Geehrten wurde im Namen des Vereins ein kleines Präsent überreicht.

Zum Abschluss gab der wiedergewählte Vorsitzende Schulze einen kurzen Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2020. Man möchte auch weiterhin die positive Entwicklung des TC Buchen vorantreiben und den erfolgreichen Weg weitergehen. Das werde auch weiterhin mit viel ehrenamtlicher Arbeit verbunden sein.

Mit dem Hinweis auf die anstehende Frühjahrsinstandsetzung sowie weitere Termine beendete Schulze die Versammlung.

