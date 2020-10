Aktuell 35 Betroffene

Neckar-Odenwald-Kreis.Einen neuen Coronafall vermeldete das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Montag. Die Infektionskette sei geklärt worden und die Ermittlung der Kontaktpersonen laufe noch, so die Behörde. Korrigiert wurde noch eine Zahl vom Wochenende: An der Zentralgewerbeschule Buchen gab es doch keinen weiteren Fall. Es handelte sich laut dem Landratsamt stattdessen um einen Schüler des

...