Akten und Karten bleiben unverzichtbar

Mit einem „Tag der offenen Tür“ haben die Fachdienste „Vermessung“ und „Flurneuordnung und Landentwicklung“ am Sonntag über ihre Arbeit informiert.

Buchen. Wer erwartet hatte, dass bei einem „Tag der offenen Tür“ der beiden Fachdienste des Landkreises nur Büroräume, Computer und Akten zu besichtigen sein würden, der sah sich getäuscht. Die Beschäftigten waren sehr kreativ darin, dem Laienpublikum ihre Arbeit möglichst anschaulich zu vermitteln. So konnte man bei einem Landkreis-Puzzle versuchen, die Umrisse der Kommunen richtig zusammenzusetzen. Andere Behördenmitarbeiter ermittelten mittels Peilgerät die korrekte Körpergröße von Besuchern, die dazu allerdings einen Helm tragen mussten. Außerdem wurden Drohnen vorgeführt, und bei einem Schätzspiel war ein Preis zu gewinnen. Im Gebäude durfte man über den Einsatz hochkomplexer Software in den Bereichen Flurneuordnung und Vermessung staunen. Trotz zunehmender Digitalisierung geht es jedoch noch nicht ohne Akten und Karten. Denn die alten Dokumente in Büchern sowie schwer lesbare Pläne lassen sich nur schwer einscannen. Außerdem informierten beide Fachdienste über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

„Kleines Schmankerl“

Als „kleines Schmankerl“ bezeichnete Landrat Dr. Achim Brötel den Georeferenzpunkt, den geladene Gäste am Sonntagvormittag vor dem Haupteingang des Gebäudes feierlich enthüllten. Dort kann man feststellen, wie genau ein Smartphone, ein GPS- oder ein Navigationsgerät den Standort angibt. Allerdings benötigt man dazu eine App, die man kostenlos im Internet herunterladen kann. Eine Abweichung von fünf bis zehn Metern vom korrekten Wert sei üblich, stellten die Fachleute vorort gegenüber Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und Bürgermeister Roland Burger fest.

Der Landrat wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass sich das Gebäude der Behörde erst seit vergangenem Jahr im Besitz des Landkreises befinde. Dieser habe es für rund zwei Millionen Euro dem Land Baden-Württemberg abgekauft. Im Mai dieses Jahres zog der Fachdienst „Vermessung“ von der Amtsstraße in das erworbene Gebäude. Somit seien die beiden Fachbereiche nach 26 Jahren wieder unter einem Dach vereint. „Geodaten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts“, stellte Brötel fest. Sie seien wichtig für eine zukunftsfähige Landwirtschaft.

Kreativität gezeigt

Und auch die Flurneuordnung leiste weit mehr als Flächen für Infrastrukturmaßnahmen bereitzustellen. Man brauche diese Fachdienste auch für Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, bei der Biotopvernetzung und zur Wiederbelebung von Ortskernen, die vom Aussterben bedroht seien. Der Landrat dankte den Mitarbeitern der beiden Fachbereiche für ihre Kreativität und ihren Einsatz: „Hier ist nämlich in den vergangenen Tagen mit ganz viel Herzblut ein wirklich tolles Programm vorbereitet worden!“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.09.2019